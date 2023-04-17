Частные компании поставляли в Беларусь медпрепараты и оборудование по завышенным в несколько раз ценам

Основным участником противоправной схемы являлся фактически собственник и владелец медицинского центра, постоянно проживающий в Литве. Денежные средства на выплату заработной платы в конвертах преимущественно поступали из-за границы в виде наличных денежных средств, т.е. передавались через граждан, которые пересекали государственную границу Республики Беларусь. Всего проведенными проверочными мероприятиями было установлено более 50 работников медцентра, которым выплачивалась заработная плата в конвертах, а сумма таких выплат превысила 2,5 млн белорусских рублей. По фактам уклонения от исполнения обязанностей по перечислению налогов в отношении владельца медицинского центра, а также его работников возбуждено уголовное дело. Только за прошлый год органы финансовых расследований Комитета госконтроля выявили 27 преступлений в сфере здравоохранения и обеспечили поступление в бюджет более 14,5 млн рублей.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси