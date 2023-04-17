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Частные компании поставляли в Беларусь медпрепараты и оборудование по завышенным в несколько раз ценам
Комитет госконтроля пресек противоправную деятельность 5 частных компаний, которые поставляли в Беларусь медпрепараты и оборудование по завышенным ценам. Так, работники частных фирм договаривались с зарубежными о поставке их товаров на территорию нашей страны. Следовали они напрямую в адрес белорусских организаций. По документам поставку оформляли на подконтрольные фирмы Литвы, Кипра и России. Проходя через эти компании, цена на медтовары по некоторым позициям увеличивалась до пяти раз. Разница в стоимости оседала на счетах иностранных компаний, которые принадлежали владельцам белорусских фирм. Причиненный государству ущерб - почти 9 млн рублей.
Были возбуждены по данным фактам уголовные дела, должностные лица и учредители данных предприятий на сегодняшний день задержаны. Двое из них были задержаны в пунктах пропуска на границе Республики Беларусь. Проводятся первоначальныеследственные неотложные действия, в ходе которых уже было обнаружено и изъято более 250 тыс. долларов и порядка 55 тыс. евро. При этом на имущество данных лиц, которое включает в себя дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили премиум-класса, наложен арест.
Кроме того, в этом году Департамент финансовых расследований КГК выявил факты выплаты зарплаты в конвертах на протяжении последних пяти лет руководству, врачам и старшим медсестрам медицинского центра "Новое зрение". Размер серых выплат зависел от должности и квалификации работников и ежемесячно составлял от 200 до 9 тыс. рублей.
Основным участником противоправной схемы являлся фактически собственник и владелец медицинского центра, постоянно проживающий в Литве. Денежные средства на выплату заработной платы в конвертах преимущественно поступали из-за границы в виде наличных денежных средств, т.е. передавались через граждан, которые пересекали государственную границу Республики Беларусь. Всего проведенными проверочными мероприятиями было установлено более 50 работников медцентра, которым выплачивалась заработная плата в конвертах, а сумма таких выплат превысила 2,5 млн белорусских рублей. По фактам уклонения от исполнения обязанностей по перечислению налогов в отношении владельца медицинского центра, а также его работников возбуждено уголовное дело.Только за прошлый год органы финансовых расследований Комитета госконтроля выявили 27 преступлений в сфере здравоохранения и обеспечили поступление в бюджет более 14,5 млн рублей.
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