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Частный свечной завод из Узды наладил поставки в интернет-магазины США
V Неделя белорусского предпринимательства подводит итоги. По стране прошли сотни акций и мероприятий в поддержку частной инициативы. И в первую очередь - в регионах. Именно они - резерв для роста экономики. Герой нашего следующего сюжета несет свет из Узды в Америку! Он открыл небольшой свечной завод, продукцию которого расхватывают в интернет-магазинах США. Крутой пример экспорта малого бизнеса - от Антона Малюты.
Мы приехали в Узду - это небольшой райцентр в Минской области, буквально час езды от столицы. На фоне типичных для таких городов частного сектора и новых многоэтажек выделяется вот это здание - ему уже 90 лет. Это была первая белорусскоязычная школа, а теперь здесь находится частное свечное производство - самое большое в Беларуси.
Ассортимент - болеетысячи моделей свечей
Начиналось все классически - как хобби. Роман Королев с женой и соседями по выходным вместе делали свечи - на подарки друзьям. Позже будущий основатель фабрики понял: бизнес-идея - огонь! Вместо маленькой кухни - теперь комплекс из нескольких цехов.
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На складе - больше тысячи моделей, и абсолютное большинство - на экспорт в Америку. И это не столько желание покорить уже и так перенасыщенный рынок, а скорее, вынужденное решение. Отсутствие больших подобных производств вселяло надежду: продукт под маркой Made in Belarus нашим потребителем точно будет востребован. Ложку дегтя в бочку парафина добавили наши торговые сети. Невыгодные для производителя условия отразились на итоговой цене для покупателя.
Роман Королев, владелец частной фабрики:
"Рентабельность наша, как производителя, составляет 20 процентов. То есть, на этой свече мы зарабатываем 60 копеек. Когда я смотрю, почем продает наша стандартная белорусская сеть, у них прибыльность 6-7 рублей на той же самой свече. Получается, продавец зарабатывает в 10 раз больше, чем производитель".
Спустя несколько лет решили отказаться от белорусского ритейла и искать новые рынки сбыта. Америка, конечно, далеко не самый очевидный - найти партнеров помогли связи в бизнесе.
В планах - рынок Австралии
Роман говорит, что и такая амбициозная цельпод силу, причем любому заинтересованному предпринимателю и независимо от места жительства.
Еще Роман хочет вернуть костелу первоначальный вид. Для этого обратились в архивы, ищут и местных, у которых остались старые фото. Начать использование здания по закону нужно уже через два года.Работа, конечно, предстоит большая. Начиная от вывоза мусора, который оставил во время переезда Дом культуры, до не самых культурных ценностей ночных обитателей заброшенного здания. Роман решил: сначала здесь будет небольшой филиал свечного производства, а уже после окончания основательной реконструкции - общественно-культурное пространство для всех жителей Узды. Вот так малый бизнес не только делает вклад в рост нашего экспорта, но и берет на себя социальную ответственность.
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