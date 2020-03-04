Частный свечной завод из Узды наладил поставки в интернет-магазины США

V Неделя белорусского предпринимательства подводит итоги. По стране прошли сотни акций и мероприятий в поддержку частной инициативы. И в первую очередь - в регионах. Именно они - резерв для роста экономики. Герой нашего следующего сюжета несет свет из Узды в Америку! Он открыл небольшой свечной завод, продукцию которого расхватывают в интернет-магазинах США. Крутой пример экспорта малого бизнеса - от Антона Малюты.



Мы приехали в Узду - это небольшой райцентр в Минской области, буквально час езды от столицы. На фоне типичных для таких городов частного сектора и новых многоэтажек выделяется вот это здание - ему уже 90 лет. Это была первая белорусскоязычная школа, а теперь здесь находится частное свечное производство - самое большое в Беларуси.





Ассортимент - болеетысячи моделей свечей

Начиналось все классически - как хобби. Роман Королев с женой и соседями по выходным вместе делали свечи - на подарки друзьям. Позже будущий основатель фабрики понял: бизнес-идея - огонь! Вместо маленькой кухни - теперь комплекс из нескольких цехов.

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На складе - больше тысячи моделей, и абсолютное большинство - на экспорт в Америку. И это не столько желание покорить уже и так перенасыщенный рынок, а скорее, вынужденное решение. Отсутствие больших подобных производств вселяло надежду: продукт под маркой Made in Belarus нашим потребителем точно будет востребован. Ложку дегтя в бочку парафина добавили наши торговые сети. Невыгодные для производителя условия отразились на итоговой цене для покупателя.

Роман Королев, владелец частной фабрики:

"Рентабельность наша, как производителя, составляет 20 процентов. То есть, на этой свече мы зарабатываем 60 копеек. Когда я смотрю, почем продает наша стандартная белорусская сеть, у них прибыльность 6-7 рублей на той же самой свече. Получается, продавец зарабатывает в 10 раз больше, чем производитель".

Спустя несколько лет решили отказаться от белорусского ритейла и искать новые рынки сбыта. Америка, конечно, далеко не самый очевидный - найти партнеров помогли связи в бизнесе.

В планах - рынок Австралии

Роман говорит, что и такая амбициозная цельпод силу, причем любому заинтересованному предпринимателю и независимо от места жительства.