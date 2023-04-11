Причины кожного зуда назвал врач

Не все знают, что зуд может появляться не только из-за сухости кожи, но и на фоне некоторых заболеваний. Каких? О нихрассказалЕвгений Павелко, врач, тренер, специалист по питанию и здоровому образу жизни. Его слова приводит sb.by.





Как бороться с сухостью кожи?

Для борьбы с сухостью кожи доктор посоветовал увлажнять ее три-четыре раза в день.

"Причин кожного зуда много, но их нужно знать, чтобы понять, как его лечить. Сухая кожа - одна из наиболее частых причин, которая не сопровождается сыпью. Для борьбы с сухостью увлажняйте кожу три-четыре раза в день. Кроме того, ограничьте время, которое проводите в ванне или душе, так как это еще больше может высушить кожу, - посоветовал Евгений Павелко.

Еще одно частой причиной кожного зуда может быть атопический дерматит.

"Кожа выглядит сухой, красной и раздраженной. Основная терапия - увлажнение и антигистаминные препараты. Тщательно выбирайте уходовые средства, избегайте ароматизаторов. Еще одна причина - аллергический контактный дерматит. Обычно проявляется в том месте, где был контакт с аллергеном. Сопровождается сильным зудом, сыпью и иногда волдырями. Его бывает трудно диагностировать, так как может появиться спустя 72 часа после контакта. Легкие случаи лечат увлажняющими мазями и безрецептурными местными кортикостероидами. В тяжелых случаях необходима помощь врача", - подчеркнул Евгений Павелко.