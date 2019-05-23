Частью городского праздника в жилом комплексе "Маяк Минска" стали более 20 тысяч человек

Жители столицы выбрали название для уникального мультимедийного фонтана. Бурлящая криница заискрилась в жилом комплексе "Маяк Минска". Теперь там можно каждый вечер стать зрителем настоящего водного шоу. В конкурсе на лучшее название приняли участие почти 2 тысячи человек. Победителя творческого соревнования определили накануне во время большого праздника.

Как же назвали уникальный водный источник, знает Александра Кавелич. Столичный бульвар Пикассо превратился в большую красочную площадку. Частью городского праздника в жилом комплексе "Маяк Минска" накануне стали более 20 тысяч человек. Помериться силами во время спортивного турнира или продемонстрировать фирменные движения под зажигательные ритмы. Для гостей подготовили немало активностей, но все же особое внимание - главному украшению жилого комплекса - уникальному фонтану. Теперь у бурлящего источника есть свое имя. Его выбирали жители Минска.







В конкурсном топе оказались самые разные варианты

"Белла-Дана", "Темпера", "Арт-симфония" - в конкурсном топе оказались самые разные варианты. Их авторы получили подарки от организаторов. А триумфатором стал житель комплекса "Маяк Минска" Артем Иваницкий. Победное название фонтана "Дана танец" (или Dana Dance), признается, придумывали всей семьей. Вместе отправятся и в путешествие в Черногорию. Именно такой приз вручили победителю во время праздника. Такое название получила и сама площадь, где расположен оригинальный фонтан. К слову, и пешеходный бульвар Пикассо, и площадь Дана танец - прекрасное место как для спокойных прогулок, так и для проведения праздников в масштабе города или района. А фонтан при этом становится сценой для музыкально-светового шоу. Все благодаря особым технологиям.







Увидеть "Дана танец" в Минске можно каждый день