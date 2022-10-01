Частый кашель у ребенка - в чем может быть причина?

Врач-педиатрВалерий Андриенко рассказал, что кашель - не болезнь, а симптом.У ребенка он может появиться по нескольким причинам, пишет sb.by.



Кашель у детей может возникнуть на фоне не только инфекционных заболеваний, но и аллергии и стресса.



Педиатр рассказал, что чаще всего кашель возникает после того, как дети переболели [инфекционным заболеванием]. Бывают случаи, когда ребенок хочет показать родителям, что о нем нужно заботиться, поэтому и симулирует кашель.



Еще одной возможной причиной кашля у детей доктор назвал гельминтоз. "Одна из стадий развития банального аскаридоза происходит в легких, поэтому ребенок может кашлять", - пояснил Валерий Андриенко.



Также причиной кашляможет быть хроническая обструктивная болезнь легких. Но нужно понимать, что это состояние развивается не в один день и даже не в один месяц.



"Еще одна причина - бронхиальная астма. Такой диагноз ставится достаточно просто. Если у ребенка более четырех обструктивных бронхитов в год, то можно заподозрить эту проблему", - напомнил педиатр.



Последняя причина - муковисцидоз. Это заболевание сопряжено с вязкой мокротой и другими выделениями желез.



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