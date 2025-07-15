Чат-бот для сообщений, запись онлайн к специалистам. В Беларуси заработал портал соцзащиты

Обновленный портал социальной защиты заработал 15 июля в Беларуси. Чем он полезен, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что новый портал предлагает несколько важных онлайн-сервисов. Один из них - интерактивная карта "Доступная среда", которая позволяет найти объекты социнфраструктуры (больницы, аптеки, вокзалы и другие) и проверить их доступность для маломобильных граждан. Данные о доступности объектов обновляются оперативно.

Также на портале можно записаться онлайн к специалистам любого учреждения соцзащиты (ТЦСОН, ФСЗН, Департамент госинспекции труда) в удобное время.

На портале предусмотрен чат-бот для экстренных сообщений. Он позволяет оперативно сообщить о невыплате зарплаты или пособий. После обращения специалисты свяжутся для решения проблемы.

Обновленный портал предоставляет и возможность онлайн-заказа социальных услуг. Например, через личный кабинет можно заказать услуги сиделки, соцработника, няни в своем ТЦСОН, в том числе для родственников или соседей.