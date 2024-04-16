Чат-бот, в который можно написать о нарушении правил пользования арендными самокатами, запустили в Минске

Для повышения культуры вождения на электросамокатах в столице запустили чат-бот, где можно оставлять заявки по нарушению правил пользования кикшерингом.

Арендные самокаты часто паркуют в запрещенных местах, нарушают правила проезда, передвигаясь на одном транспортном средстве вдвоем. Также пользователи часто пересекают проезжую часть вдали от пешеходных переходов и создают аварийные ситуации.