Чат-бот по трудоустройству запустили для молодежи

Трудоустройство через QR-код. Специальный чат-бот запустили для столичной молодежи. Строительный и педагогический профиль, сельскохозяйственный или медицинский - информацию о студотрядах там можно получить в режиме онлайн круглосуточно. Пробная версия автоматической системы уже доказала свою эффективность. В прошлом году Минская городская организация БРСМ трудоустроила более 9,5 тысячи человек, в том числе через чат-бот.



Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы нажимаем кнопку "Начать", где чат-бот нам отвечает на сообщения и рассказывает про профили студотрядов. Также написано, что это от какого возраста и до какого можно работать. Если молодого человека заинтересовал профиль, он автоматически может заполнить анкету. Отправляет данные, в ближайшее время с ним связываются. Кроме занятости в студотрядах, чат-бот предложит варианты индивидуального трудоустройства. Вакансии можно отслеживать по специальной ссылке. В ней вся информация об условиях работы и критериях отбора (группа обновляется ежедневно).

