Более 3 тысяч сообщений получил экологический чат-бот. Онлайн-помощник, который знает все о переработке мусора, разработали в Центре экологических решений. Экоробот подскажет, в какой контейнер класть тот или иной тип отходов и что делать с вещами, которые нельзя отправить на переработку. Пособие также дает полезные советы, как перейти на более экологический стиль жизни. Еще 10 лет назад среднестатистический белорус за год оставлял после себя до 200 килограммов мусора, сегодня все 300, а житель Минска и того больше - до полутонны. Часть отходов жизнедеятельности большого города попадает на мусоросортировочный завод.

За год предприятие перерабатывает около 100 тысяч тонн отходов.

Однако чтобы решить проблему мусора в Минске, надо как минимум еще 10 таких заводов. К тому же, только треть того, что попадает на конвейер, сможет превратиться в сырье для новых изделий. Остальное, к сожалению, опять отправится на свалку.

Пока большинство горожан не готовы тратить время на внимательную сортировку отходов, однако все больше людей собирают мусор раздельно. И это уже дает свои результаты.

Свою лепту внесла и семья Виталия Левицкого. Последние пять лет раздельно собирают бумагу, стекло и пластик. Свою экоинициативу распространяют среди друзей и знакомых.

Тем, кто только начинает задумываться о вопросах экологии, что делать с бытовым мусором, подскажет чат-бот. Умное приложение разработал Центр экологических решений. Задача - показать, что и у одноразовых вещей может быть вторая жизнь. За первую неделю работы чат-бот уже получил более 3 тысяч сообщений.

Задать свои вопросы белорусы могут через мессенджер Telegram. Также бот дает и полезные советы, что еще можно изменить в своей ежедневной жизни, чтобы не засорять окружающий мир.