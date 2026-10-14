Чайные церемонии и стажировки в Аньхое: как Институт Конфуция открывает Китай для брестчан

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Благодаря Институту Конфуция в Бресте на китайском языке заговорили сотни горожан: от первоклашек до пенсионеров. Языковой центр уже шестой год принимает слушателей. В качестве мотивации к успехам выступают поездки в Аньхойский университет для расширения знаний и горизонтов. Подробнее о проекте рассказали в программе "В эфире Китай".

Институт Конфуция создан на базе Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. Под объект выделено целое крыло одного из этажей главного корпуса. Здесь шесть учебных аудиторий и лингафонный кабинет, оборудованный по международным стандартам, преподавательская библиотека и ресурсный центр, в котором больше 4 тыс. учебных, методических и художественных изданий.

6 лет назад подписали договор с Аньхойским университетом и штаб-квартирой институтов Конфуция о создании такого в Бресте. Начинали с полсотни учеников, сегодня их больше 500. И преподавательский состав вырос с 2 языковедов из Китая до 10.

Чтобы выучить китайский, без знания культуры страны не обойтись. Поэтому, например, чайные церемонии здесь уже привычное дело. Но не только красоты ради. Все делается строго по правилам.

Чай зародился в Китае и изначально использовался как лекарство. Во времена династии Хань постепенно стал повседневным напитком. Но все волшебство в искусстве его преподнести, этому тоже обучают слушателей в институте.

Фан Шэнлян, директор Института Конфуция с китайской стороны:

"Для чаепития обычно используют чайники, чашки, пиалы, гайвань, сосуды, чаши, которые изготавливают из керамики, красной глины и стекла. Китайцы пьют чай не только для утоления жажды или снятия тяжести после еды, но и в силу глубоких культурных традиций. Он помогает обрести душевное спокойствие, выразить добрые чувства".

Здесь и традиционные китайские костюмы, и наряды на все праздники. К слову, их тоже проводят в стенах института: День весны, Праздник фонарей, День зимнего солнцестояния.

А чтобы язык быстрее усваивался, применяют максимально доступные методы. Для самых маленьких - игровые, для тех, кто старше - интерактив. В качестве поощрения за хорошую учебу можно получить годовую стажировку в Аньхойском университете.

"Замечательные преподаватели. Уже ездил в Китай, и могу по опыту сказать, сравнить. Тут отбирают только лучших из лучших", - отметил слушатель Института Конфуция в Бресте Михаил Татарчук.

Самому юному слушателю всего 6 лет, самому взрослому - больше 55 лет. Двери в мир китайской культуры и языка сегодня открыты для всех. Здесь проведут мастер-классы по каллиграфии, оригами и вязанию китайских узлов. В институте уже 5 лет проводят международные экзамены по языку. Студенты и выпускники уже находят себя в том, что им интересно. Практика в этом случае немаловажна.

Анжела Саиди, директор Института Конфуция с белорусской стороны:

"Буквально недавно закончился международный фестиваль "Белая вежа". Конечно, сопровождать китайский коллектив были приглашены сотрудники нашего Института Конфуция, а также студенты, изучающие китайский язык. Было несколько спортивных мероприятий, где также участвовали китайские спортсмены, а наши преподаватели и студенты обеспечивали переводческое сопровождение".

Институт Конфуция в БрГУ им. А.С. Пушкина стал пятым по счету в Беларуси. Всего же в мире насчитывается около 550 объектов. Они востребованы среди людей разного возраста. Отсюда и логическое расширение как технических возможностей, так и студенческого состава. В Бресте эти планы сегодня лишь вопрос времени.