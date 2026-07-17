Че за?.. Белорусы "развели" узбекских мигрантов?

В Беларусь по договоренности между Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым прибыли более 200 узбекских трудовых мигрантов. Их разместили в Витебской области. Однако вскоре после приезда часть из них выразила недовольство условиями труда и проживания. По словам мигрантов, их обманули: обещали значительно лучшие условия, чем те, с которыми они столкнулись на месте. Это вызвало резонанс и вопросы о том, кто именно несёт ответственность за возникшую ситуацию.

История вызвала широкий резонанс как среди белорусских, так и среди узбекских пользователей. Но все ли в ней так однозначно? В студии подкаста "Че За?.." в ситуации разбирались телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Концепция привлечения узбекских работников, которую озвучил Лукашенко

13 июля во время рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко подробно объяснил, зачем Беларуси нужны работники из Узбекистана. Глава государства отметил, что в Узбекистане есть люди, но не хватает земли, а страна вынуждена тратить доходы от добычи золота, меди и других ресурсов на импорт продуктов питания.

В Беларуси же есть свободные земли - в Витебской, Могилевской, Гродненской и Брестской областях. Лукашенко предложил создать интеграционную структуру: узбеки приезжают, обрабатывают белорусскую землю, платят налоги, а Беларусь продает готовую продукцию в Узбекистан - на стабильный и быстрорастущий рынок в 40 млн человек.

При этом Президент Беларуси четко обозначил требования:

должна быть система;

ответственность за мигрантов несет конкретный руководитель предприятия;

нельзя привозить людей "чохом", нужен строгий порядок.

"Приезжаете, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено. Мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстрорастущий рынок. Мы готовы оттуда взять людей, но должна быть система. Она у нас есть. Она мной определена. Только руководитель берет, и он за них несет ответственность. Порядок должен быть. Не должно быть чохом", - потребовал Александр Лукашенко.

В чем суть претензии

Более 200 человек прибыли в Витебскую область. Нескольких мигрантов не успели разместить на постоянном месте и одну ночь провели во временном пристанище. Уже после этого начались жалобы: условия проживания не соответствуют ожиданиям, зарплата ниже обещанной, не обеспечивают бесплатное питание.

Мигранты заявили, что их обманули витебские чиновники, а в некоторых высказываниях ответственность возложили даже на самого Лукашенко. После жалоб людей переселили, и они заявили, что "все нормально".

Обещания и реальность: что не совпало

Разрыв между ожиданиями и действительностью стал главной причиной недовольства. Вот как это выглядит по имеющейся информации.

Обещанное (по словам мигрантов): зарплата 1000-1200 долларов + бесплатное жилье и питание.

Фактически предложенное: на старте 500 долларов (однако после возникшего скандала многим подняли зарплату до 750 долларов, кому-то - до 850).

Условия проживания: размещение не в "райских условиях", а в обычных комнатах с обычной, не самой новой мебелью.

Кто несет ответственность за завышенные ожидания?

Договоренности на уровне президентов Лукашенко и Мирзиёева носят серьезный характер, и белорусская сторона в целом их выполняет. Лукашенко свое слово держит. Однако на уровне исполнения в Витебской области произошли очевидные недоработки. Чиновники недостаточно подготовили прием мигрантов, что и привело к международной "подставе". За этим, по всей видимости, последует отдельное разбирательство.

В то же время претензии мигрантов к белорусской стороне в том, что им не обеспечили все бесплатно, выглядят не совсем обоснованными. В обычной практике приглашения трудовых мигрантов (в отличие, например, от северокорейских, которые работают по жесткой централизованной схеме с бригадирами) никто не гарантирует полностью бесплатное жилье и питание.

Сколько реально можно заработать в белорусском сельском хозяйстве

По итогу ситуация разрешилась. Люди, которые записывали видео, уже даже извинились, сказали, что все нормально, их переселили в другое место, договорились по условиям работы. Но хотелось бы акцентировать внимание вот на каком моменте: зарплата 1000 долларов в эквиваленте это и для самих белорусов немалые деньги.

Да, на селе, особенно в хороший сезон и в крепком хозяйстве, можно зарабатывать хорошие деньги, но нужно "пахать". Комбайнеры во время уборочной зарабатывают от 5000 белорусских рублей. В отдельных случаях доходы достигают уровня 3000 долларов в месяц.

Многие специально на время уборочной берут отпуска, а некоторым даже приходится становиться в очередь, чтобы работать на хорошем комбайне в сильном хозяйстве.

Сейчас как раз идет уборочная страда, и основную работу выполняют белорусские механизаторы. Узбекским мигрантам, которые приехали именно в этот период, предстоит работать в реальных полевых условиях. Заработок напрямую зависит от того, насколько эффективно выстроен процесс на предприятии и насколько усердно трудятся сами работники.

Система есть, но требуются порядок и контроль

История с узбекскими мигрантами в Витебской области показывает типичную проблему интеграционных проектов: на высшем уровне договоренности четкие и взаимовыгодные, а на местах исполнение может хромать. Белорусская сторона предлагает реальную работу и возможность зарабатывать, особенно в сельском. Однако для этого нужны жесткая система ответственности руководителя за приехавших людей, качественная подготовка на местах и реалистичные ожидания со стороны самих мигрантов.

Возникшая ситуация уже урегулирована, но урок для всех участников очевиден: обещания должны соответствовать реальным условиям, и за этим должны следить как с одной, так и с другой стороны.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.