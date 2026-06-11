Че за?.. В Беларуси усиливают контроль за TikTok и Threads. Это конец свободе слова и самовыражению?

11 июня Следственный комитет Беларуси заявил об усилении контроля за контентом в TikTok и Threads. Это решение сразу вызвало привычную волну критики: от обвинений в создании "цифрового гулага" до заявлений о полном конце свободы слова.

Но что на самом деле стоит за этими громкими формулировками и превратится ли Беларусь в цифровой концлагерь? На эти вопросы есть ответы у авторов подкаста "Че за?.." Александра Хоровца и Артема Строганова, а также их гостьи, политобозревателя и ведущей "Первого информационного", Яны Менделевой.

Александр Хоровец, Артем Строганов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8870bb7c-b864-401b-a4ae-bcc4455ccc58/conversions/9c716e3f-d7de-4b27-971b-be2b36a8871d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что тут вообще происходит?

Следственный комитет официально сообщил о начале более плотного мониторинга двух популярных платформ. Речь идет не о тотальной блокировке, а о реагировании на конкретные виды контента, которые, по мнению властей, представляют реальную угрозу.

В первую очередь внимание уделяется:

распространению дезинформации;

разжиганию социальной вражды;

заведомо ложным сообщениям об опасности (фейковые сообщения о взрывах, пожарах, преступлениях);

реабилитации нацизма.

Пользователи по-прежнему могут критиковать власть, высказывать любые мнения и даже использовать нецензурную лексику. Ограничения касаются только тех высказываний, которые могут нанести реальный вред.

И еще один важный момент : в отдельных странах уже существует подобный контроль соцсетей. Более того, мы видим, как сейчас во многих странах разрабатываются и принимаются законы, запрещающие подросткам пользоваться соцсетями.

Австралия первой в мире законодательно установила минимальный возраст для самостоятельного использования соцсетей - 16 лет.

Индонезия ограничила доступ к большинству платформ для детей и подростков, а также ввела строгие ограничения на онлайн-игры.

Канада разрабатывает общенациональный запрет на регистрацию в соцсетях для лиц младше 16 лет.

Норвегия вводит жесткие возрастные ограничения; правительство готовит законопроект о полном запрете соцсетей для детей до 16 лет.

Великобритания рассматривает введение запрета на пользование соцсетями для подростков в возрасте до 16 лет.

Польша, Дания и ряд других стран ЕС находятся на стадии утверждения законопроектов, запрещающих платформам регистрировать пользователей младше 15 лет.

Не просто "цензура"

Ложные сообщения о происшествиях заставляют силовые структуры и экстренные службы тратить ресурсы впустую. В результате на реальные вызовы (пожары, преступления, угрозы жизни) может не хватить оперативных возможностей.

Кроме того, социальные сети давно перестали быть просто площадкой для развлечений. Ведь тот, кто владеет сегодня алгоритмами, завтра будет владеть улицами. Через TikTok и Threads можно быстро распространять нарративы, формировать общественное мнение и, в случае обострения ситуации, использовать платформы для дестабилизации.

Усиление контроля - это вынужденная мера. Давайте будем откровенными: соцсети сегодня - это не просто угроза, а самое серьезное оружие.

Александр Хоровец: И это оружие раздали бесплатно в неограниченном количестве. И стреляет оно не в сердце, не в руку. Оно бьет прямо в головы наших детей, потихоньку, незаметно закачивая в них нужные кому-то нарративы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc59fa7-85ab-44f4-8f25-d730e02af930/conversions/5f4e85e3-4557-4248-a2ed-0e0db48375bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc59fa7-85ab-44f4-8f25-d730e02af930/conversions/5f4e85e3-4557-4248-a2ed-0e0db48375bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc59fa7-85ab-44f4-8f25-d730e02af930/conversions/5f4e85e3-4557-4248-a2ed-0e0db48375bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc59fa7-85ab-44f4-8f25-d730e02af930/conversions/5f4e85e3-4557-4248-a2ed-0e0db48375bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Двойные стандарты ИИ

Интересный момент. Когда спросили у западной нейросети, что, по ее мнению, означает введение белорусскими силовиками контроля за Threads и TikTok, получили вот такой ответ: "Усиление мониторинга - это профилактика и устрашение, сигнал "мы видим вас даже здесь", "постите что-то не то - найдем и приедем". Это часть общей стратегии по зачистке информационного поля, блокировке, экстремистские списки, давление на платформы и пользователей".

А когда такой же вопрос прозвучал в отношении стран Западной Европы и США, та же самая нейросеть уже называла контроль над Threads и TikTok "защитой демократии", "борьбой с дезинформацией", "защитой детей против ненависти" и т. д.

Налицо двойные стандарты: когда контроль вводит Беларусь - это "репрессии", когда то же самое делают в Европе или США - это "защита общества". Как видите, механизмы те же, только "упаковка" разная.

Артем Строганов: Искусственный интеллект не обладает никаким интеллектом, от слова "совсем". Это просто алгоритмический компилятор слов, который их "причесывает". А обучается нейросеть на огромном количестве файлов, на статьях тех СМИ, которые присутствуют в ее инфополе. Но что именно попадет в это инфополе, решает тот, кто руководит алгоритмами нейросети. Все просто" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09399fc6-68a1-475f-8ab7-149d9125dd4a/conversions/fde2e7f4-c107-45ec-b080-0fb1e72cf7c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09399fc6-68a1-475f-8ab7-149d9125dd4a/conversions/fde2e7f4-c107-45ec-b080-0fb1e72cf7c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09399fc6-68a1-475f-8ab7-149d9125dd4a/conversions/fde2e7f4-c107-45ec-b080-0fb1e72cf7c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09399fc6-68a1-475f-8ab7-149d9125dd4a/conversions/fde2e7f4-c107-45ec-b080-0fb1e72cf7c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Соцсети как оружие

Современные социальные платформы - это мощный инструмент влияния. Особенно на молодежь. Через алгоритмы в головы пользователей постепенно закладываются определенные нарративы. В этом смысле контроль со стороны государства рассматривается не как прихоть, а как элемент информационной безопасности, сравнимый с охраной государственных границ.

При этом речь не идет о запрете любого негатива или критики. Проблема возникает, когда начинается массовое распространение заведомо ложной информации, которая требует реакции государства и отвлекает ресурсы от реальных угроз.

Яна Менделева: "Мне кажется, уже давно все понимают, что и TikTok, и Threads - это не место, где люди только танцуют, выкладывают смешных котиков. Это глобальное информационное пространство, с помощью которого можно контролировать людей" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9acc246-251c-4763-b058-d56c845ddf8a/conversions/367a5897-e30b-48a2-862e-203f792642eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9acc246-251c-4763-b058-d56c845ddf8a/conversions/367a5897-e30b-48a2-862e-203f792642eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9acc246-251c-4763-b058-d56c845ddf8a/conversions/367a5897-e30b-48a2-862e-203f792642eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9acc246-251c-4763-b058-d56c845ddf8a/conversions/367a5897-e30b-48a2-862e-203f792642eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как отличить конструктив от хайпа и не стать частью информационного шума:

Перед репостом проверяйте источник и историю аккаунта.

Не поддавайтесь первым эмоциональным реакциям - резкий хайп обычно быстро спадает.

Различайте личную эмоцию и реальную проблему.

Помните, что многие громкие заявления потом удаляются самими авторами, когда к ним приходят за разъяснениями.

Решение Следственного комитета - это не внезапный запрет свободы слова, а попытка выстроить более жесткие правила игры в информационном пространстве. В условиях, когда социальные сети стали мощным оружием влияния, государство не может оставаться в стороне.