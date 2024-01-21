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Чеботарь: По многим белорусским товарным позициям в 2023 году достигнуты рекордные показатели
Стали известны итоги работы белорусской экономики за 2023 год. Рост ВВП 3,9%. Хорошие ли это результаты, в программе "Главный эфир" разъяснил министр экономики Юрий Чеботарь.
В 2023 году объем ВВП в Беларуси планировался в размере 103,8 %. Эта цифра достигнута и даже превышена - 103,9 %. Вклад в этот результат внесли многие отрасли, считает глава Минэкономики. Ключевая и самая главная - работа промышленного комплекса, поскольку эти предприятия создают потенциал для развития других отраслей. "Темп роста промышленности 107,7 %, в большей степени не за счет, например, конъюнктурных товаров. У нас существенно добавило машиностроение. Это отрасль, которая объединяет другие отрасли, производя свою продукцию. Добавила строительная отрасль – 111%. Мы развернули программу и существенно увеличили строительство арендного жилья. Сельское хозяйство, несмотря на определенный неурожай прошлого года, закончило с показателем выше 100 % за счет животноводства, - перечислил министр. - По многим нашим товарным позициям в прошлом году достигнуты рекордные показатели - как производства, так и экспорта".
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По словам Юрия Чеботаря, в рамках целевого плана, который правительство утверждает уже не первый год, задачи расписаны детально для каждого министерства, концерна, облисполкома, в том числе по ключевым позициям: по производству, экспорту и поставкам на конкретные рынки. "Если у тебя есть идея и самое главное - ты понимаешь, что есть еще больший потенциал роста - пожалуйста, есть новые рынки, новые виды продукции. Нынешний год объявлен Годом качества, и это принципиально с позиции повышения конкурентоспособности страны", - подчеркнул Юрий Чеботарь.
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