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Чего ждать от президентских выборов в Америке, рассказал Вадим Елфимов

5 ноября - основной день голосования на выборах президента США. Главные претенденты - Дональд Трамп и Камала Харрис.

Чего ждать от американских выборов? Появятся ли варианты урегулирования военных конфликтов в мире, если победит Дональд Трамп? Об этом в студии "Первого информационного" рассказал завкафедрой Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов.

"Я думаю, что Президент Беларуси очень четко определил, чего ожидать: от Харрис вообще нечего, а если победит Трамп, то появятся хоть какие-то варианты. Некая слабая надежда на здравомыслие есть, но до этой надежды еще плыть и плыть, потому что никто не знает, признают ли противные стороны результаты выборов", - высказал мнение эксперт.

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Он также отметил, что в США после выборов можно с большим процентом уверенности ожидать хаоса и бунта.

"Сейчас американские выборы - это шоу. Вот я бы предложил тем же американцам, чтобы они друг с другом не воевали, перенести выборы на февраль для того, чтобы выбор за всех сделал сурок: вытащили его, он посмотрел в одну сторону - победил Трамп, посмотрел в другую - Харрис", - предложил Елфимов и заверил, что все равно в США ничего не поменяется.

Однако Беларуси нужно исходить из собственных интересов и понимать одну простую вещь: да, мы пока еще зависимы от этих господ, но в каждом последующем году должны от этой зависимости избавляться. "В каком смысле зависимость? Они агрессивные люди. Они хотят навязывать свою волю нам, а мы эту волю должны отвергать и своим умом осуществлять волю на своей земле", - заключил Вадим Елфимов.

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