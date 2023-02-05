Что касается логистики, то, конечно, любой подтвердит, как важно искать кратчайшие и выгодные маршруты, при этом и качество самих путей тоже решает. Вот так мы перешли от новых направлений, которые прокладываем в сотрудничестве с регионами России, к нашим дорогам и проблемным участкам.

Ситуацию необходимо исправить - задача, которую поставил соответствующим службам Президент. Причем нарекания со стороны водителей звучат и в адрес дорог в малых населенных пунктах, и даже в отношении трассы М1. Почему не заделать? Неужели так дорого? На извечные вопросы, которыми задаются все, кто ежедневно объезжает дорожные ямы, ответы искал Владислав Бондарь.

Чего может стоить одна дорожная яма и в чем измерять? Суммой за ремонт автомобиля? А если цена убитой дороги - человеческая жизнь? И как такую потерю вообще можно соотносить со стоимостью асфальта? Заделать ямы дорогого стоит? Чтобы залатать дыры на дорогах, как заполнить дыры в бюджетах? Так вот чего может стоить одна дорожная яма? Каждый назовет свою цену. Но и водители, и службы сойдутся во мнении - дОроги дорОги!

"Белорусская олимпийка" - магистраль от Бреста до Орши. Трасса М1 - более 600 км дороги по нашей территории и часть международной E30. С одной стороны - до Берлина, с другой - до Москвы. Вот уж, казалось бы, где точно должен быть образец дорожного покрытия.

Но лихачить на маршруте с препятствиями приходится уже в паре километров от Минска.

Трасса М1 от Бреста до Минска и обратно для Федора Шевчука - маршрут рабочий, в день наматывает до полутысячи километров. Груз перевозит хрупкий - стеклопакеты. Но беспрепятственно проскакивать по ямам позволяют большие габариты. Да и водительский опыт у дальнобойщика уж больше 40 лет. Вдоль и поперек обкатал и Беларусь, и зарубежье. Когда столько у руля, никакие карты не нужны.

Какие тут опасные участки? Грузовикам ничего. Ну что я споймал и все. А легковая споймает - все, диски согнет. До Бреста лучше намного, в основном здесь вот плохой асфальт. Вы ж сами видите, что ямка на ямке. Федор Шевчук,водитель-дальнобойщик

И это при том, что М1 для большегрузов, в отличие от легковых, дорога платная. Принцип простой: кто асфальт портит, тот за него деньги и вносит. Как попортили - видим, а ремонт где?

Если вы думаете, что той платы, которая взимается за проезд по М1, достаточно для того, чтобы отремонтировать эту дорогу, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле дорожные работы финансируются из республиканского бюджета. А плата за проезд по платным дорогам - это лишь часть от этой общей суммы. Буду говорить тогда от лица потребителей: условно, заплатили за дорогу, значит, дорога должна быть хорошей. У вас легковой автомобиль, вы платите за год 160 рублей. Я вас выведу, то, что за ваши 160 рублей сделано, я покажу. Просто нужно соотносить стоимость работ по ремонту дорог с тем, что мы платим за допуск транспортного средства, то, что пользователь платит за проезд. Но вопрос в чем? Ремонт выполняется ровно в пределах тех сумм, которые республиканский бюджет выделяет на эти цели. Мы всего обслуживаем три с половиной тысячи км дорог. И говорить так, что все деньги должны уходить именно на трассу М1, это неправильно. Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодорцентр"

Во сколько обходятся дороги? Математический расчет: на 1 км необходима почти тысяча тонн асфальта. Стоимость одной - 220 рублей. Протяженность М1 - примерно 620 км. Перемножаем - выходит, на всю магистраль почти 140 миллионов только расходного материала. Полная стоимость работ в десятки раз больше. Хотя всю трассу перестилать и не надо, тем не менее на ремонт приходится искать дополнительные средства.

На уровне Совета Министров прорабатывается вопрос привлечения денежных средств и в этом году. Если все сложится нормально, а все предпосылки для этого есть, то в этом году нам удастся отремонтировать 109 км. Дмитрий Демидович , начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодорцентр"

А что пока? Ездить и не жаловаться? Нет! Здесь у водителей свои права.

Если глубина ямы больше 5 см и в диаметре 30 на 30, в случае ДТП вы смело можете судиться с дорожниками. Но из практики водителей и более мелкие ямы доставляют свои хлопоты.

Все же они не так заметны, как крупные, чтобы объезжать каждую. А как выкручиваться на автомобиле, если вся дорога как решето? Такая ведет с М1 в Борисов. Считается объездной для фур, но и легковые ездят часто. Ведь тут, по улице Демина, и рынки, и магазины, и мясокомбинат.

И об этой проблемной улице дорожники знают. Но, дескать, бюджет не резиновый, вот и оттягивали.

Все уже, некуда, надо улицу делать. В общем-то в этом году запланирован у нас ремонт этой улицы. Протяженность 2 километра. Планируется выполнять в благоприятный период. Вот буквально где-то уже в апреле-мае мы это дорогу сделаем. Леонид Варавко, главный инженер КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района"

Почему не взялись раньше? Говорят, другие улицы были в приоритете. Только вот преображения заметили не все водители в Борисове.

Но даже эта дырявая дорога от "Борисов-Арены" к военному городку Печи не худший образец покрытия. Тут оно хотя бы есть.

Дорогу в деревне Айнаровичи под Логойском сумерки только красят. Видно меньше.

"Из-за такой вот дороги я меняла уже трижды подвеску в машине. Просто вот даже идет одна дорога, то ли в колею мне идти, то ли… Я не совсем понимаю",- рассказывает местная жительница.

На улице Центральной вода камень не точит, а топит дорогу, рассказывает Екатерина Хандогина, еще в 60-х местные прокладывали сами. Собирали по камешку. Оказалось, ненадежно. Родник пробивается и превращает дорогу в болото. А зимой разве что на ледоколе проехать можно.

Вот, получается, сколько раз звонили на 115. Обращались и в местные власти, чтобы хотя бы расчистили. Екатерина Хандогина, жительница г. Логойска

Чем обошлось такое ожидание для семьи Екатерины Хандогиной, вспоминает с горечью утраты.

В конце 21-го года умер отец. Мы вызвали скорую, а все знали ту дорогу, которая через поселок. Получается, через проселочную дорогу. Там 3 км до деревни. А в объезд - 14. И получается, обычно ж как - каждая минута дорога. Но, к сожалению, не спасли. Екатерина Хандогина,жительница г. Логойска

И ведь жизни может стоить каждая дорожная яма, если станет причиной серьезного ДТП. Но если объективно, мы привели лишь примеры плохих дорог. Да, проблемы существуют, местами - критические. Но не все такие. Да и работу над ошибками проводят.

Мы уже показывали вам проблемные участки на дорогах по улице Тимирязева в Минске. Сейчас такие крупные ямы, как эту, возле светофора, заделали. Но, справедливости ради. Сколько мы ни общались с водителями, все твердят, заедьте в города поменьше, там хуже! Мы, конечно, все плохие дороги в стране, как бы ни хотелось, не снимем. Но и не пришлось бы, если бы службы просто вовремя делали свою работу.