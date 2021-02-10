Чего ждут от ВНС и какой видят страну в ближайшие пять лет жители столицы

Предстоящее Всебелорусское народное собрание в эти дни - одна из самых обсуждаемых тем. К нему приковано внимание не только экспертов и аналитиков. Судьбоносных решений ждут и сами жители страны.



На улицы Минска отправилась Екатерина Тихомирова.



Чем ближе ВНС, тем активнее его обсуждают. Мнения звучат разные. Люди делятся и ожиданиями от собрания, и своим видением, какой быть Беларуси в ближайшие пять лет. И этим морозным днем мы отправились на улицы города, чтобы услышать мнения из первых уст.



