Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам Беларуси и РФ

В Чехии 22 марта одобрена поправка к постановлению правительства, согласно которой продлевается запрет на выдачу виз гражданам Беларуси и РФ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Ceske Noviny.

Запрет будет действовать до конца марта 2024 года. Исключение составят гуманитарные случаи.

Отмечается, что заявления о разрешении на пребывание в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольства, считаются недопустимыми в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, запрет расширен на россиян и белорусов, у которых есть паспорта других стран.

Подобный запрет для граждан РФ и Беларуси был введен в 2022 году.