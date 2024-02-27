Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске

В Минске проиндексированы именные приватизационные чеки "Жилье". Решение Мингорисполкома от 15 февраля 2024 года №608 опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его ценой на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков "Жилье" установлен в размере 31,854.

Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства. В этот перечень также включены реконструкция одноквартирных, блокированных жилых домов, долевое участие в жилищном строительстве.

Чеки можно использовать для приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.