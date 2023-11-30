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Челлендж в соцсетях: белорусы помогают коммунальным службам бороться с заснеженностью

Чтобы помочь коммунальным службам в борьбе с обилием снега, белорусы в соцсетях запустили челлендж. На видео взрослые и дети с лопатами чистят тротуары от снега.

Присоединиться может каждый. Открыты пункты, в которых выдают нужный инвентарь.

Фото: pexels.com

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