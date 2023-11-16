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Челлендж "Віншуем разам" набирает обороты в соцсетях

В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Беларуси набирает обороты новый челлендж - "Вiншуем разам". Поздравляем тех, кто непрерывно трудится на благо Родины. Достижения агропромышленного комплекса страны - это итог напряженного повседневного труда людей, работающих в отрасли.

Присоединиться и поздравить аграриев можете и вы. Снимайте видеопоздравления с хештегом #віншуемразам.

Подарим улыбку тем, благодаря кому у нас хлеб на столе!

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