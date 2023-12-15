Человеческое дыхание - одна из причин глобального потепления?

Один из факторов, наносящих ущерб окружающей среде, - человеческое дыхание. Как установили британские климатологи, люди ответственны за одну десятую процентаобщего объема парниковых газов, которые поступают в атмосферу.

Британская пресса задается резонным вопросом: и что теперь реже дышать? По крайней мере, в остальных случаях власти делали именно такой вывод: правительства, одно за другим, запрещают двигатели внутреннего сгорания, уничтожают животноводство, стараются отучить людей от мяса и приучить к муке из сверчков.