"Человечество может исчезнуть": эксперты услышали предупреждение Лукашенко

Буквально в эти минуты подходит к концу рабочая сессия. Ориентиром для экспертных дискуссий во многом стали тезисы, озвученные Президентом на конференции. Объективность, верность избранной позиции и главное - четкая перспектива Беларуси на глобальном треке сегодня активно отмечают зарубежные эксперты.

Ральф Боссхард, политолог (Швейцария):

"Совершенно справедливо Президент Лукашенко сказал, что Евразия - это суперконтинент. Здесь живет большая часть населения мира. Крупнейшие ядерные державы расположены на Евразийском континенте. Поэтому справедливо он отметил, что мир должен смотреть на Евразию. И в эти дни, конечно, мир должен смотреть на Минск. Однако я совершенно уверен, что западные СМИ попытаются проигнорировать сегодняшнюю конференцию. Мне кажется, что эта конференция уже важнее Мюнхенской конференции, если судить только по участникам".

Эдикас Ягелавичюс, председатель Международного форума добрососедства:

"Президент сказал, что если не закончить войну на Украине сейчас, это приведет к Третьей мировой войне. И Третья мировая война, она уже будет не какой-то конвенциональной, она будет атомной. И человечество может исчезнуть. Такие мероприятия, они способствуют, чтобы эта Третья мировая война не случилась, и президент даже сказал, что он думает, что скоро это все уже закончится, потому что все от этого устали. Действительно, все от этого устали, конечно, кроме правительства того, где я живу - это Прибалтика, Литва".