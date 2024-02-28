Человечество стоит в предбаннике космических войн, считает военный эксперт

Из-за американцев человечество стоит в предбаннике космических войн. Такое мнение в программе "Тренды" высказал военный эксперт Виктор Баранец, комментируя недавние громкие заявления США, что Россия собирается разместить на орбите ядерное оружие. Он, в частности, отметил, что как раз заокеанские партнеры пытались в свое время приватизировать и милитаризировать космос, намереваясь таким образом получить колоссальное преимущество в обороне и нападении перед всеми остальными государствами.