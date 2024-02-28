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Человечество стоит в предбаннике космических войн, считает военный эксперт

Из-за американцев человечество стоит в предбаннике космических войн. Такое мнение в программе "Тренды" высказал военный эксперт Виктор Баранец, комментируя недавние громкие заявления США, что Россия собирается разместить на орбите ядерное оружие. Он, в частности, отметил, что как раз заокеанские партнеры пытались в свое время приватизировать и милитаризировать космос, намереваясь таким образом получить колоссальное преимущество в обороне и нападении перед всеми остальными государствами.

Проект АТН "Тренды" - сегодня после "Панорамы"

Смотрите в новом выпуске программы ответы на вопросы: почему НАТО столкнулось со снарядным голодом? Что адвокат Байдена отвечает журналистам об умственных способностях своего шефа, как американские чиновники увольняются и создают фонды защиты от произвола правительства, а медики Южной Кореи готовы убить отрасли, только бы не упали их зарплаты. Программа "Тренды" сегодня вечером, сразу после "Панорамы".

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