Человечеству угрожает новая пандемия гриппа, более опасная, чем коронавирус

Американские ученые предупредили о возможности возникновения новой пандемии гриппа - еще более опасной, чем COVID-19. Новый штамм будет более контагиозным и агрессивным, и может привести к смерти порядка 33 миллионов человек. Исследователи призвали уже сейчас начать разработку вакцин и медикаментов против нового штамма, чтобы предотвратить пандемию, которая по последствиям может превзойти ущерб от COVID-19. При разработке новых препаратов ученые рекомендуют учитывать существующие мутации и их гипотетическое развитие.