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Человечеству угрожает новая пандемия гриппа, более опасная, чем коронавирус
Американские ученые предупредили о возможности возникновения новой пандемии гриппа - еще более опасной, чем COVID-19. Новый штамм будет более контагиозным и агрессивным, и может привести к смерти порядка 33 миллионов человек. Исследователи призвали уже сейчас начать разработку вакцин и медикаментов против нового штамма, чтобы предотвратить пандемию, которая по последствиям может превзойти ущерб от COVID-19. При разработке новых препаратов ученые рекомендуют учитывать существующие мутации и их гипотетическое развитие.
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