Человек мира на синем автобусе: почему путешественник Герберт хочет объехать 193 страны

У путешественника и журналиста Герберта есть мечта объехать 193 страны на автобусе. Если на днях вы прогуливались у Национальной библиотеки в Минске, то могли его заметить. Кстати, владелец необычного транспорта признался, что уже успел получить читательский билет в библиотеке.

Он просит называть себя просто Герберт, человек мира. Имени себя назван автобус-дом в 32 кв. м. Входить туда нужно без обуви или в бахилах. Большой синий автобус - его постоянное место жительства. В автобусе оборудована гостевая, кухонная, спальная зоны, санузел, погреб, в котором хранится приготовленное матерью мужчины домашнее малиновое варенье.

В скрытых шкафах хранится все для жизни и большой гардероб. Герберт не только путешественник, но и предприниматель - ведет бизнес вроде букинга, только по придорожному сервису (содержит кафе, стоянки, мойки, шиномонтажи). При путешествии по Беларуси, кроме хороших дорог, отметил еще вот какую деталь - у каждого дома есть косилка или триммер.

"Меня это впечатляет, потому что я человек аккуратный. Люблю, когда все чисто. И это одна из причин, почему мне так нравится Беларусь - здесь очень чисто и аккуратно", - подчеркнул путешественник.

Нижняя часть автобуса отдана под "гараж", где стоит велосипед, есть лук со стрелами, небьющаяся посуда, которую достает по праздникам. Здесь же сделан отсек для инструментов и отсек со стиральной машиной с сушилкой. "Есть запас 400 л чистой воды для душа и туалета. 150 л - для душевой воды, 150 л - для отходов. Целые очистные сооружения", - добавил журналист.

Коммунальные платежи для Герберта выходят по стоимости ровно ноль. Ребята, признался он, относятся к нему с уважением и заправляют на грузовой мойке водой бесплатно. Электричество идет от генераторов, а газом пользуется раз в полгода.

Именно за счет бизнеса Герберт реализовывает автобусный проект, у которого есть цель.

Герберт:

"Свободный человек познает мир. На моем автобусе написано: "193 страны, 8 млрд людей и все это - мы". А также важные для меня слова: дружба, уважение, любовь, путешествие и свобода. Моя основная задача и цель этого проекта - проехать по возможности все 193 страны, показать, что мы разные, с разными религиями, внешностью, ростом, но основные ценности едины у всех. Я хочу их зафиксировать, и в 2028 году в Берлине пройдет первый саммит человека, где будет подписан первый документ".

В планах Герберта на необычном автобусе проехать 193 страны. Беларусь в этом списке вторая. Первая была Армения, историческая родина. За отношениями Беларуси и Армении герой сюжета, добавил, следит с улыбкой. "Так как я строю свою дипломатическую карьеру, понимаю, что у дипломата должны быть важные качества - спокойствие, контролирование ситуации, включение иронии. Господин Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян. - Прим. news.by) и Президент Беларуси Александр Лукашенко являются мастерами своего дела. Александр Григорьевич опытный политик, у них бывает какая-то перепалка. Но я же прекрасно понимаю, что ничего в нашей жизни не вечно. Сегодня это перепалка, а завтра дружба. И как бы там не могли договориться в каких-то вопросах, в целом все хорошо. Если уважаемые лидеры не могут договориться, то у людей, не сильно связанных с политикой, налажена вековая дружба. Так есть и так будет. Я это вижу в отношении людей. Я был буквально пару дней назад в армянской церкви. Такой проект без одобрения Александра Григорьевича был бы невозможен. И какая бы у Пашиняна и Лукашенко ни была перепалка, белорусский лидер не сказал, что не будет церкви. Она есть. И это показатель, что даже лидер страны может разделять политику и не политику", - поделился мнением путешественник.

До этого Герберт жил в Германии, долго в России. Пока тестировал автобус, проехал Казахстан, Турцию, Грузию, и теперь точно знает, что весит больше - паспорт Евросоюза (такой у него тоже есть) или российские регистрационные номера.

"Есть сложности при пересечении определенных границ. Поляки меня не пускают. Я еду на другую польскую границу, там тоже меня не пускают. Я еду на Латвию, и там меня не пускают. Приезжаю к болгарам, они говорят: ты хороший парень, ты нам нравишься, но у тебя бумаги отличные, будем делать запрос в Германию, поэтому пару месяцев надо постоять на таможне. Как придет официальная нота, тогда мы тебя пропустим. И лучше езжай через греков. Но они тоже не пустили", - рассказал не очень приятную историю журналист.

В планах у мужчины после Беларуси поехать в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Индию. Но когда именно отправится из Минска, не знает, ведь и в Беларусь приехал на пару дней, но все затянулось.

Главное фото: pexels.com