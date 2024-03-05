Человек другой, когда по земле босиком ходит - Лукашенко о привлекательности жизни в деревне

Во время встречиПрезидента Беларуси Александра Лукашенко с активом БСЖ была затронута тема повышения привлекательности жизни в деревне, сообщает БЕЛТА .

Многодетная мама Инга Станкевич, которая живет в деревне и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку на государственном уровне многодетных семей. Она поделилась опытом проведения различных семейных конкурсов для семей, которые помогают еще больше сплотить родителей и детей, передавать традиции и семейных ценностей.

Александр Лукашенко как человек, который родился в деревне, считает важным любить землю и работать на ней, иметь свой кусочек земли.

"Важная черта президента, если он с высоких дипломатических трибун может опуститься на землю. Но это надо знать - земное", - отметил глава государства.

Президент обратил внимание на своевременно принятое на государственном уровне решение о возможности покупать за минимальные средства брошенные в деревнях дома, чтобы эти участки получили новую жизнь.

"Детей туда привези, пускай босиком походят по земле. Человек другой, когда по земле босиком ходит, по траве. Это для здоровья человека. Но не все это услышали, - заметил он. - Побольше бы таких людей было, которые стремятся взять свое".

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что в целом в Беларусь сейчас приезжает много людей из других стран, которые ценят страну за стабильность и спокойствие.