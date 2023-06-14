Человек-эпоха: легендарный машиностроитель и экс-директор БелАЗа Павел Мариев отмечает 85-летие

14 июня 85-й день рождения отмечает ученый-конструктор, доктор технических наук, Герой Беларуси Павел Мариев. В далекие 50-е прошлого века молодой техник-технолог приехал в Беларусь с Уральского автозавода. Решение оказалось судьбоносным.

Под руководством Павла Лукьяновича белорусский автозавод вышел из кризиса 90-х. Мариев не только сумел вывести предприятие из сложного экономического положения, но и под его руководством сформировался топ-3 самых популярных и продаваемых моделей карьерных самосвалов грузоподъемностью 55, 130 и 220 т.

Разработки Павла Мариева легли в основу уникальных характеристик машин БелАЗа. Электромеханическая трансмиссия в 90-е годы дала толчок для инноваций. Сегодня достижения завода - это самый большой двухосный самосвал грузоподъемностью 450 т, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь выпустили первый электротяжеловоз, беспилотник, дизель-троллейвоз.

В Жодино 21-летний Павел Мариев - уроженец Ярославской области - приехал специалистом с Уральского автозавода. Машиностроитель из многодетной семьи, однажды он понял, что его новой большой семьей стал БелАЗ. В Беларуси Павел Лукьянович женился, позже у него появилась дочь и внучки.

Главный технолог, главный инженер, генеральный директор завода, доктор технических наук, автор и соавтор 28 научных работ и двух патентов, Павел Мариев застал десятилетия динамичного развития предприятия. Несколько этапов модернизации, мировая известность бренда - все это "забуксовало" с развалом Советского Союза. Тогда отсутствовал госплан, торговые связи, в цехах были полусобранные машины. Возглавив БелАЗ в начале 1990-х, Мариев стал героем того времени. Он не просто вывел завод-гигант из кризиса, но и "зарядил" предприятие на новые достижения.

Мы одними из первых начали работу над созданием товаропроводящей сети. Закупили оборудование для расчетно-проектных работ. Это была помощь нашим разработчикам и конструкторам. Начиная с 1996 - 1997 годов, мы ежегодно создавали новые модели. Павел Мариев, Герой Беларуси, Почетный житель Минской области, гендиректор ОАО "БелАЗ" (1992-2007 гг.)

"Одной из наиболее важных черт Павла Лукьяновича является умение создать команду. Это команда коммерческих специалистов, которые добывали комплектующие, это команда технологов, которые заботились о технологиях, и конечно, это команда конструкторов под руководством Егорова. Было очень приятно, когда наше правительство отметило работу нашего коллектива награждением Павла Лукьяновича звездой Героя Беларуси", - отметил Николай Бигель, заместитель главного конструктора ОАО "БелАЗ".

Сегодня в трендах БелАЗа беспилотник, а также первый электротяжеловоз. Не забываем и о гиганте на 450 т. В целом же в увесистом портфолио БелАЗа свыше полутысячи моделей и более 135 тыс. выпущенных машин, которые трудятся на всех континентах.

Мне представилась возможность побывать на всех континентах. Из последних поездок - Австралия. Там очень плотно работает Caterpillar и Kamatsu. Но мы нашли возможность тоже поставить туда свои самосвалы. Павел Мариев, Герой Беларуси, Почетный житель Минской области, гендиректор ОАО "БелАЗ" (1992-2007 гг.)

Цветы, подарки, адресные поздравления от главы государства и правительства, крепкие рукопожатия от губернатора Минской области, руководства холдинга и города Жодино - все внимание и благодарность были адресованы юбиляру. Поздравить приехали и коллеги с МТЗ. Сам же Павел Мариев копилку своих регалий сегодня пополнил еще одним почетным званием - "Заслуженный работник БелАЗа".

Приятно осознавать, что Павел Мариев считает меня своим учеником. В 2002 году я пришел молодым специалистом, мастером на БелАЗ. И Павел Мариев, будучи директором, каждое утро обходил цеха и участки. В том числе приходил и на мой участок, он знал каждого молодого специалиста. Павел Лукьянович Мариев состоит в наблюдательном совете нашего предприятия, он возглавляет инновационную группу. Он подсказывает нам, в каких направлениях двигаться. Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг"