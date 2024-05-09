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Человек-легенда: в свои почтенные 102 года ветеран Отечественной войны Куприян Сучков бодрости духа не теряет
Сегодня мы с особым трепетом вспоминаем каждого, кто во время войны был готов отдать свою жизнь за наше мирное небо. И, какое счастье, что мы с вами еще можем слышать правду от очевидцев тех страшных событий.
Каждый, кто прошел войну и не предал, и не сломался, - Герой, достойный поклонения и уважения. Сегодня мы отправились к Сучкову Куприяну Мироновичу узнать воспоминания о той самой дороге к Победе.
Его называют человеком-легендой: прошел всю войну от первого и до последнего дня. На парадном кителе нет свободного места. Ветеран с гордостью показывает подарок на 100-летний юбилей - муляж винтовки Мосина. И даже сейчас, в свои почтенные 102, бодрости духа не теряет.
На его поколение выпали страшные испытания. Войну встретил в 19 лет, будучи курсантом Московского военного училища. Уже на второй день после нападения фашистов вступил в ряды Красной армии. После стал командиром взвода парашютно-десантного отряда.
"В подчинении был 41 человек. 40 мужчин и 1 женщина", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Куприян Сучков.
Для большинства - Победа 9 Мая 1944-го, а у него - впереди еще тысячи километров пути и десятки кровопролитных боев. Рядом с орденами Великой Отечественной и Красной Звезды - медаль "За победу над Японией".Даже в таком почтенном возрасте помнит мельчайшие детали боев.
Куприян Сучков,ветеран Великой Отечественной войны:Мы форсировали Амур. С нами были китайцы - подсказывали дорогу. Деревня была, мы побыли там, уже стало светло. Приехали китайцы, рассказали, где они обороняются - 5 км или 3 км от Амура.
Только вдумайтесь, сегодня в Беларуси осталось чуть более тысячи ветеранов Великой Отечественной. Их подвиг дал нам возможность полноценно жить, работать и укреплять государство. В благодарность накануне в музее Великой Отечественной войны из рук министра обороны Куприяну Мироновичу вручена еще одна,юбилейная,медаль в честь "80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".
Ветераны - наши герои. Они не только хранят историю - пережив тяготы войны, своим оптимизмом и силой духа дают пример будущим поколениям.
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