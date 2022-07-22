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Человек стремится к лучшей жизни, а лучшая жизнь здесь - беженцы о желании жить в Беларуси
Люди сознательно становятся гражданами Беларуси, желая здесь воспитывать детей и связать свое будущее с Беларусью.
Наталья Кононенко, беженка из Украины, ведущий экономист филиала Белпочты в Гродно: Мы понимали, что столкнемся с трудностями. Риск был полностью оправдан даже потому, что здесь нашей дочке лучше всего. 2014 год - это был толчок, пусковой механизм для принятия решения о смене места жительства. Каждый человек стремится к лучшей жизни. Лучшая жизнь - это здесь.
Немаловажную роль в этом играет принципиальная позиция нашего Президента, так,украинцы остаются в Беларуси благодаря принятому им решению.
Александр Ковтунов, декан экономического факультета международного университета "МИТСО": Если говорить о паспорте, паспорт - это книжка. Беларусь для меня уже давно родное государство. Я себя чувствую здесь родным и нужным, полезным. Когда мне здесь комфортно, я могу здесь помогать - наверно, самые идеальные отношения.
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