Человек стремится к лучшей жизни, а лучшая жизнь здесь - беженцы о желании жить в Беларуси

Наталья Кононенко, беженка из Украины, ведущий экономист филиала Белпочты в Гродно: Мы понимали, что столкнемся с трудностями. Риск был полностью оправдан даже потому, что здесь нашей дочке лучше всего. 2014 год - это был толчок, пусковой механизм для принятия решения о смене места жительства. Каждый человек стремится к лучшей жизни. Лучшая жизнь - это здесь.