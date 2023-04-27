3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Человека года выбрали в Брестской области
Человека года выбрали в Брестской области. Там подвели итоги по главным сферам жизни региона. Специально к этому событию в облисполкоме отреконструировали большой зал для торжеств. Цветы и награды получили те, кто влюблен в свою профессию. Труд на совесть и самоотдачу в работе сегодня ценят на самом высоком уровне. Благодарность Президента вручили труженикам агропромышленного комплекса Брестской области. Прошлый год стал для региона очень удачным. В сельском хозяйстве получили рекордный результат по производству и качеству молока и самый большой урожай зерна и рапса за последние пять лет. Вклад в развитие области отметили и по другим направлениям. Это строительство, транспорт, промышленность, образование. Всего почетное звание "Человек года" получили 11 человек, среди которых немало женщин-руководителей.
В моей работе, а я работаю руководителем более 15 лет, главное видеть человека, чувствовать ритм экономики не только своей страны, но и вокруг нашей страны. И своевременно, очень своевременно переориентироваться. И, конечно, настраивать на это свой коллектив. И для меня еще очень важно быть открытой к своему коллективу.
Победители премии "Человек года" занесены на доску почета области, которая находится на главной площади Бреста.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ