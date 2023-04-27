Человека года выбрали в Брестской области. Там подвели итоги по главным сферам жизни региона. Специально к этому событию в облисполкоме отреконструировали большой зал для торжеств. Цветы и награды получили те, кто влюблен в свою профессию. Труд на совесть и самоотдачу в работе сегодня ценят на самом высоком уровне. Благодарность Президента вручили труженикам агропромышленного комплекса Брестской области. Прошлый год стал для региона очень удачным. В сельском хозяйстве получили рекордный результат по производству и качеству молока и самый большой урожай зерна и рапса за последние пять лет. Вклад в развитие области отметили и по другим направлениям. Это строительство, транспорт, промышленность, образование. Всего почетное звание "Человек года" получили 11 человек, среди которых немало женщин-руководителей.