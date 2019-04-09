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Человекоподобного робота белорусского производства представили на TIBO-2019

Человекоподобного робота белорусского производства впервые представили зрителям на специализированной выставке TIBO-2019. Разработчики - сотрудники Академии наук Беларуси. Создавали его для внедрения в сферу обслуживания.

В этом году в выставке TIBO участвуют более ста компаний из 16 стран

Отметим, практически каждый стенд предлагает электронные системы, которые могут стать элементами электронного правительства.