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Человекоподобного робота белорусского производства представили на TIBO-2019
Человекоподобного робота белорусского производства впервые представили зрителям на специализированной выставке TIBO-2019. Разработчики - сотрудники Академии наук Беларуси. Создавали его для внедрения в сферу обслуживания.
В этом году в выставке TIBO участвуют более ста компаний из 16 стран
Отметим, практически каждый стенд предлагает электронные системы, которые могут стать элементами электронного правительства.