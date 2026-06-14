Чем больше регистраций - тем больше площадок: как хозяева собак влияют на благоустройство городов

Около 24 тыс. собак и 1,6 тыс. кошек сегодня имеют официальную прописку в Минске. Законная жизнь домашних питомцев в Беларуси давно не просто прихоть, а обязанность владельцев четвероногих друзей.

Так белорусы получают гарантию того, что в случае потери животного его не отправят в пункт временного содержания, а вернут домой, в родные стены.

От количества зарегистрированных питомцев сегодня в том числе зависит и развитие инфраструктуры для выгула собак.

Супругов Чубковец съемочная группа "Первого информационного" встретила сразу у входа в администрацию Заводского района Минска. Геннадий и Людмила пришли в службу "Одно окно", чтобы зарегистрировать своих питомцев. Уля и Баси живут в семье уже 9 лет, а сегодня получили официальную прописку у хозяев.

"Процедура 20 минут, 15-20 минут и все, паспорт собаки, паспорт хозяина и пенсионное удостоверение, если льгота есть. Это актуально, и так должно быть, чтобы собаки не терялись, а могли найти хозяина", - отметили владельцы собак Геннадий и Людмила Чубковец.

Геннадий и Людмила Чубковец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f25e56-aa9d-4d94-8576-e5425b371064/conversions/551a10a9-71d6-4f30-b978-d075a13cf49a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f25e56-aa9d-4d94-8576-e5425b371064/conversions/551a10a9-71d6-4f30-b978-d075a13cf49a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f25e56-aa9d-4d94-8576-e5425b371064/conversions/551a10a9-71d6-4f30-b978-d075a13cf49a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6f25e56-aa9d-4d94-8576-e5425b371064/conversions/551a10a9-71d6-4f30-b978-d075a13cf49a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Процедура регистрации четвероного друга в Беларуси не только быстрая, но и максимально удобная, не требующая много усилий. Важный момент - бесплатная. В Минске зарегистрировать собаку или кошку можно в службе "Одно окно". При этом наличие питомца при оформлении документов не понадобится.

Так, Маргарита Воронцова свою верную подругу хаски Лали оставила дома, все - ради важной миссии.

"Зарегистрировать собаку очень важно. Во-первых, если собака у вас убежала, ее отловили, ее всегда вернут домой - это ее паспорт, гарантия вернуться домой. Мне выдали регистрационную контрольную форму, по которой я приду и заберу завтра, могу послезавтра забрать, жетон, а также правила содержания домашних животных в многоквартирных жилых домах Республики Беларусь", - объяснила владелица собаки Маргарита Воронцова.

Анастасия Ковалевская, замначальника службы "Одно окно" администрации Заводского района г. Минска:

"В квартире многоквартирного жилого дома регистрируется не более двух животных. Сам пакет документов, предоставляемый гражданами, несложный, в основном это документ, удостоверяющий личность, и непосредственно заявление. Но при определенных условиях, если собака требует специального разрешения или она признана опасной, необходимо будет предоставить дополнительные документы. А если жилое помещение занято по договору найма, то потребуется согласие наймодателя или, например, у жилого помещения несколько собственников, то тогда потребуется согласие собственников".

Анастасия Ковалевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a11f60b7-f8bb-40f3-8993-e464562feedc/conversions/6797478e-8c10-4fcb-9203-8b6db126a0e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a11f60b7-f8bb-40f3-8993-e464562feedc/conversions/6797478e-8c10-4fcb-9203-8b6db126a0e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a11f60b7-f8bb-40f3-8993-e464562feedc/conversions/6797478e-8c10-4fcb-9203-8b6db126a0e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a11f60b7-f8bb-40f3-8993-e464562feedc/conversions/6797478e-8c10-4fcb-9203-8b6db126a0e3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Правилам содержания домашних собак и кошек в Беларуси уже больше 20 лет. А с января 2025 года в республике заработал еще и Закон "Об ответственном обращении с животными". Один из главных принципов все так же остается неизменным: регистрация любимцев обязательна для всех. Щенков и котят надо регистрировать в возрасте от 3 до 3,5 месяцев. Прописать же нового четвероного члена семьи важно в течение 3 дней со дня приобретения.

"В этом году бум просто. К нам поступило порядка 4 тыс. заявлений. За весь 2025 год таких заявлений было 500, получается, порядка в 9-10 раз увеличение желающих это сделать. Люди к нам идут, их больше 100 в день", - поделился управляющий делами администрации Заводского района г. Минска Александр Крымский.

Александр Крымский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc505da8-6fe3-4a9f-9e72-0e226f672b9b/conversions/0c83b7b5-d242-4191-a058-8309b0090b68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc505da8-6fe3-4a9f-9e72-0e226f672b9b/conversions/0c83b7b5-d242-4191-a058-8309b0090b68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc505da8-6fe3-4a9f-9e72-0e226f672b9b/conversions/0c83b7b5-d242-4191-a058-8309b0090b68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc505da8-6fe3-4a9f-9e72-0e226f672b9b/conversions/0c83b7b5-d242-4191-a058-8309b0090b68-xl-___webp_1920.webp 1920w

Индивидуальный подход и точечное решение вопроса с регистрацией четвероногих используются в том числе и в частном секторе. В Речице людей не просто слушают, но и слышат. Так, к примеру, для комфорта горожан прописать питомца помимо службы "Одно окно" можно в ЖЭУ.

Для белорусов, кому далеко за 80 лет, сотрудники готовы провести процедуру прямо на дому. Любимцы Ольги Канцевой - Джери и Джесси - официально зарегистрировали, не отходя от будки.

"Возраст уже не тот, туда бы к ним я бы не дошла, а вы приехали, это, знаете, большого стоит. Если вдруг потеряется, то по жетону найдем ее", - сказала владелица собак Ольга Канцевая.

Ирина Нерушевская, замначальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Речицкого райисполкома:

"Начальники ЖЭУ знают о таких жителях, они могут самостоятельно, если есть такая необходимость, обратиться. Сотрудники найдут с ними общий язык и время определят, когда удобно и сотрудникам ЖЭУ, и нашим жителям, для того чтобы осуществить регистрацию. Тут вопросов нет, индивидуально рассматриваем каждый случай, но огромная просьба к гражданам: не злоупотребляйте такой возможностью. В 2025 году у нас было зарегистрировано за первое полугодие около 200 животных, а сейчас мы наблюдаем всплеск, конечно, радует ответственное отношение жителей - уже порядка 1 тыс. животных зарегистрировано только за этот период".

Ирина Нерушевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d468f4ec-ca68-4552-b1c4-3c047c8a0e2e/conversions/d2b96344-1b89-42ea-a8d7-96b64dc134b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d468f4ec-ca68-4552-b1c4-3c047c8a0e2e/conversions/d2b96344-1b89-42ea-a8d7-96b64dc134b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d468f4ec-ca68-4552-b1c4-3c047c8a0e2e/conversions/d2b96344-1b89-42ea-a8d7-96b64dc134b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d468f4ec-ca68-4552-b1c4-3c047c8a0e2e/conversions/d2b96344-1b89-42ea-a8d7-96b64dc134b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Про инфраструктуру, создаваемую в Беларуси для выгула питомцев: здесь работает простая арифметическая формула. Чем больше зарегистрировано собак в конкретном районе или городе, тем больше выделяется специальных площадок для их комфортного выгула. Поэтому регистрация своего четвероногого друга и уплата за него налога - малый вклад в заботу о братьях наших меньших.

Сегодня в Речице для выгула собак оборудовано 9 специальных площадок, например, в районе улицы Дружбы, появилась она в начале 2026 года. Площадка для домашних питомцев огорожена и оборудована специальными тренажерами, а еще располагается вдалеке от детских игровых зон. И в городе эта работа будет продолжена.

"Очень хорошо, когда это все огорожено от других собак, сюда приходят только те, которые между собой дружат, то есть нет стычек. Во-вторых, ты в принципе вышел, пришел, за собой убрал, и пошел - все, это мне нравится", - поделилась жительница Речицы.

В столице специальных площадок для выгула сегодня насчитывается около 70, вместе с этим у людей возникают вопросы, мол, недостаточно. Власти не строят такие площадки, не потому что не хотят, а элементарно не видят такой необходимости, ведь зачастую, например, в той же стандартной пятиэтажке зарегистрировано условно 20 собак, а по факту проживает в разы больше. Вот здесь вопрос регистрировать питомца или нет, уже не звучит риторически.

Законная жизнь и счастливая судьба братьев наших меньших находятся только в руках человека. Пока одни так и не научились ответственности, другие с лихвой дарят любовь и заботу брошенным хвостикам.

В новом Речицком пункте временного содержания безнадзорных животных под присмотром в новых, больших и комфортных вольерах сегодня могут находиться до сотни собак, и все же заполнены не все - это особенно радует.

Евгения Руссель, гендиректор КУП "Речицкий райжилкомхоз":

"На данный момент загруженность нашего пункта порядка 80 %. Наш ветврач при приемке нового животного всегда осматривает его, делается прививка от бешенства, все последующие прививки и протравливание животного, для того чтобы избежать заражения. Животное, которое вновь доставлено, обязательно содержится первое время в карантине. Более упорядоченной стала работа и с отловом безнадзорных животных, и с регистрацией животных у нас в городе. Хочу сказать, что отлавливаем все меньше и меньше - это приятно, и все больше и больше устраиваем животных".

Евгения Руссель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adec7bad-743a-4132-87fa-456530d39879/conversions/f98fd347-2f0a-4615-91be-1c0528693d5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adec7bad-743a-4132-87fa-456530d39879/conversions/f98fd347-2f0a-4615-91be-1c0528693d5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adec7bad-743a-4132-87fa-456530d39879/conversions/f98fd347-2f0a-4615-91be-1c0528693d5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adec7bad-743a-4132-87fa-456530d39879/conversions/f98fd347-2f0a-4615-91be-1c0528693d5a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это все происходит не без помощи Молодежного совета при Речицком районном Совете депутатов, а также молодежного актива райжилкомхоза. С мая в социальных сетях ребята запустили важную инициативу - информационный проект "Пушистые новости", который уже сегодня дает первые, но окрыляющие результаты.

"У нас уже 17 животных нашли своих хозяев. Когда только начали, первых 5 собак поймали, мы сразу начали делать их съемки, видеоролики. Мы выкладываем посты про всех собак, которые есть, а потом с периодичностью в несколько раз в неделю - про каждую собаку, где пишем их повадки, мальчик или девочка, также пишем обязательства, которые должны выполнить хозяева", - отметила специалист по работе с молодежью КУП "Речицкий райжилкомхоз" Алена Посная.

Алена Посная news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c20b95-cc81-47b3-ad96-b3c2bd24aef3/conversions/690e662a-b4d2-4c7c-876d-09080d21ab51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c20b95-cc81-47b3-ad96-b3c2bd24aef3/conversions/690e662a-b4d2-4c7c-876d-09080d21ab51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c20b95-cc81-47b3-ad96-b3c2bd24aef3/conversions/690e662a-b4d2-4c7c-876d-09080d21ab51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82c20b95-cc81-47b3-ad96-b3c2bd24aef3/conversions/690e662a-b4d2-4c7c-876d-09080d21ab51-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если за владение котом уплаты налогов нет, то вот за песика придется заплатить. Соответствующая графа ежеквартально отображается в жировке.

"Налоговая ставка установлена в размере 14 рублей, однако Минский совет депутатов, и местные советы депутатов базового территориального уровня вправе уменьшать эту ставку, но не более чем в 2 раза. Так, например, в городе Минске Минским городским советом депутатов данная ставка снижена до размера 11 рублей и 10 копеек независимо от породы", - пояснила пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская.

Анастасия Сулимская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbedc41-ec57-477a-b890-987d3f267ca6/conversions/7f106dd7-d30b-4144-a594-0d1cb73df241-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbedc41-ec57-477a-b890-987d3f267ca6/conversions/7f106dd7-d30b-4144-a594-0d1cb73df241-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbedc41-ec57-477a-b890-987d3f267ca6/conversions/7f106dd7-d30b-4144-a594-0d1cb73df241-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cbedc41-ec57-477a-b890-987d3f267ca6/conversions/7f106dd7-d30b-4144-a594-0d1cb73df241-xl-___webp_1920.webp 1920w