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Чем чревато фото в васильках, подсолнухах, рапсе и льне?
Внимание блогерам и любителям эффектных фото. В Сети активно обсуждают пост белоруски, в котором девушка жалуется, что за снимок в васильковом поле штрафуют. Так ли это?
Колосится пшеница, внутри синими пятнами подмигивает василек. Он хоть и красивый, но все же сорняк. Цветок забирает свет и питательные вещества от озимых зерновых культур.
Благоприятные погодные условия для василька - обильные осадки и яркое солнце.
Аграрии Солигорского района уверяют, что поле от сорняков обрабатывали трижды: один раз осенью и дважды весной. Поэтому эффектные фото в васильках опасны, нужно быть осторожными.
Андрей Лапата, и.о. главного агронома ОАО "Решающий":
"Многие обыватели не задумываются, что накануне либо во время цветения тех же самых васильков, ромашек и других растений посевы могут обрабатываться от вредителей, от болезней. Иногда в составе баковых смесей это два, три, четыре препарата. И если это свежая обработка, то эффект сохраняется в течение двух дней. Прикосновение к обработанному колосу, листьям может быть чревато. Контакт может быть опасен для кожи, для глаз, потому что человек потрогал растение, прикоснулся, сорвал цветок, понюхал, принес домой целый букет - этот букет может быть обработан. Применяются препараты не только контактного, но и системного действия. То есть они могут проникать через кожу, через слизистую оболочку".
Вред себе и сельскому хозяйству в целом. Ведь чтобы добраться до василькового участка, нужно проложить маршрут по посевам. Ломается колос, осыпается зерно. А это же хлопоты вдолгую. Осыпавшиеся зерна могут прорости позже, когда здесь уже будут расти другие культуры.
Казалось бы, почему безобидная шалость - фото в поле - привлекает внимание милиции?
Как пояснил заместитель начальника ООПП Солигорского РОВД Кирилл Быченко, согласно ст. 11.3 Кодекса об административных правонарушениях (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества), это чревато привлечением человека к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин.
За видео белоруски в соцсетях штрафа не было, хватило профилактической беседы. И в целом в этом году пока без административок, хотя ранее примеры были.
Сейчас цветет лен. До этого фотозоной были рапсовые поля. Совсем скоро будут подсолнухи. Словом, надо помнить, во сколько обойдется эффектное фото - штраф до 30 базовых величин.