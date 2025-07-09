Чем чревато фото в васильках, подсолнухах, рапсе и льне?

Внимание блогерам и любителям эффектных фото. В Сети активно обсуждают пост белоруски, в котором девушка жалуется, что за снимок в васильковом поле штрафуют. Так ли это?

Колосится пшеница, внутри синими пятнами подмигивает василек. Он хоть и красивый, но все же сорняк. Цветок забирает свет и питательные вещества от озимых зерновых культур.

Благоприятные погодные условия для василька - обильные осадки и яркое солнце.

Аграрии Солигорского района уверяют, что поле от сорняков обрабатывали трижды: один раз осенью и дважды весной. Поэтому эффектные фото в васильках опасны, нужно быть осторожными.

Андрей Лапата news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f863a244-3d8a-46e2-9306-7fc79a774904/conversions/dcf8b048-81b4-434c-8cfc-d37f8f08e1f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f863a244-3d8a-46e2-9306-7fc79a774904/conversions/dcf8b048-81b4-434c-8cfc-d37f8f08e1f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f863a244-3d8a-46e2-9306-7fc79a774904/conversions/dcf8b048-81b4-434c-8cfc-d37f8f08e1f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f863a244-3d8a-46e2-9306-7fc79a774904/conversions/dcf8b048-81b4-434c-8cfc-d37f8f08e1f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Лапата, и.о. главного агронома ОАО "Решающий":

"Многие обыватели не задумываются, что накануне либо во время цветения тех же самых васильков, ромашек и других растений посевы могут обрабатываться от вредителей, от болезней. Иногда в составе баковых смесей это два, три, четыре препарата. И если это свежая обработка, то эффект сохраняется в течение двух дней. Прикосновение к обработанному колосу, листьям может быть чревато. Контакт может быть опасен для кожи, для глаз, потому что человек потрогал растение, прикоснулся, сорвал цветок, понюхал, принес домой целый букет - этот букет может быть обработан. Применяются препараты не только контактного, но и системного действия. То есть они могут проникать через кожу, через слизистую оболочку".

Вред себе и сельскому хозяйству в целом. Ведь чтобы добраться до василькового участка, нужно проложить маршрут по посевам. Ломается колос, осыпается зерно. А это же хлопоты вдолгую. Осыпавшиеся зерна могут прорости позже, когда здесь уже будут расти другие культуры.

Васильки в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6f86e9f-ab85-468f-8a27-02ab92e02373/conversions/8318b100-bd1d-4a80-9610-b77561a15f5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6f86e9f-ab85-468f-8a27-02ab92e02373/conversions/8318b100-bd1d-4a80-9610-b77561a15f5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6f86e9f-ab85-468f-8a27-02ab92e02373/conversions/8318b100-bd1d-4a80-9610-b77561a15f5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6f86e9f-ab85-468f-8a27-02ab92e02373/conversions/8318b100-bd1d-4a80-9610-b77561a15f5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Казалось бы, почему безобидная шалость - фото в поле - привлекает внимание милиции?

Как пояснил заместитель начальника ООПП Солигорского РОВД Кирилл Быченко, согласно ст. 11.3 Кодекса об административных правонарушениях (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества), это чревато привлечением человека к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин.

Кирилл Быченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f8141c-8d38-4a80-9a3b-b342155a914b/conversions/2ad7e75d-db29-41d3-a47a-3daf557b974b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f8141c-8d38-4a80-9a3b-b342155a914b/conversions/2ad7e75d-db29-41d3-a47a-3daf557b974b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f8141c-8d38-4a80-9a3b-b342155a914b/conversions/2ad7e75d-db29-41d3-a47a-3daf557b974b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68f8141c-8d38-4a80-9a3b-b342155a914b/conversions/2ad7e75d-db29-41d3-a47a-3daf557b974b-xl-___webp_1920.webp 1920w

За видео белоруски в соцсетях штрафа не было, хватило профилактической беседы. И в целом в этом году пока без административок, хотя ранее примеры были.