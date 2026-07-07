Чем хорош сервис электронной очереди для абитуриентов, рассказал директор РИКЗ

В Беларуси расширяют возможности электронной очереди для абитуриентов. Чем хорош сервис, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

"Самый основной показатель - это количество зарегистрированных. Если в 2025 году всего в рамках электронной очереди было зарегистрировано 15 тыс. человек, то на сегодняшний момент уже мы преодолели эту цифру. На второй день работы зарегистрировано уже 15 тыс. человек, а еще впереди у нас две недели", - поделился он.

Электронная очередь создана для того, чтобы исключить ажиотаж абитуриентов при подаче документов, выбрать нужную дату, нужное время, факультет, приехать и в благоприятной обстановке подать документы, а затем ждать заветной повесточки от учреждения образования о том, что абитуриент зачислен.

Система достаточно защищена, сбоев быть не должно. "В 2026-м, наверное, мы как ни в одном году обеспечили кибербезопасность нашей системы. Увеличены северные мощности электронной очереди, поэтому можем гарантировать, что в этом году срывов не будет", - отметил Дмитрий Миронов.

Сервис простой в использовании, всего 4 операции: зайти в личный кабинет, ввести персональные данные, выбрать область, учреждение образования, факультет, специальность, а также дату и время.

Фото sb.by