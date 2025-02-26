Чем наполнен день депутата?

Возможность поддержать инициативы и оказать содействие в решении проблем. Личные приемы граждан - важная составляющая работы депутатов. Выезды в районы, постоянная связь с округами помогает лучше узнать вопросы, которые волнуют белорусов в разных уголках нашей страны. На этой неделе депутаты на местах изучают работу промышленного комплекса, социальной сферы.

Строительство водопровода в деревне Тосно, решение жилищных вопросов. Прием граждан в Горецком райисполкоме проводит Владимир Павловский, в свое время член Молодежного парламента при Национальном собрании, сейчас самый молодой депутат Палаты представителей.

"Нерешаемых вопросов нет. Люди приходят, озвучивают те проблемные вопросы, которые касаются и местного уровня, и те, которые касаются законотворчества. И не только озвучивают, но и предлагают пути решения", - рассказал Владимир Павловский, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Как и в этом случае - обращение от местных профсоюзов с вопросом о трудоустройстве.

Елена Романова, председатель Горецкой районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, рассказала, что место, которое не основное, не предусматривает работу по контракту. Хотелось бы, чтобы в законодательство внесли поправки и сделали существенные изменения, эти специалисты могли бы закрепляться у нас и получать надбавку за работу по контракту.

Продвигать инициативы на самом высоком уровне скоро возможностей станет больше - главный лейтмотив встречи с Молодежным парламентом при Горецком райсовете депутатов. Раньше такой работал только при Совете Республики. Теперь создается новый Молодежный парламент при Палате представителей.

Роман Сиротин, член Молодежного парламента при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Депутатский корпус осуществляет наставничество молодых парламентариев для того, чтобы они могли в будущем определиться и тоже заниматься такой правотворческой деятельностью. Сегодня также проводился личный прием граждан совместно с Владимиром Сергеевичем Павловским.

Совместная работа депутатов и тех, кто готов укреплять свою малую родину в экономической, социальной сфере. Только в этом случае можно рассчитывать на результат.

Благодаря такому тандему удалось реализовать ряд важных проектов и на территории Горского сельсовета. Благоустроить купель, пляж, а еще второе дыхание получил местный храм.

Скоро к святыне проложат пешеходную дорожку. А еще прихожане попросили утеплить храм. Подключились депутаты, местное сельхозпредприятие.

Вячеслав Леонович, председатель Горского сельского совета депутатов:

Храм отапливался дровами. Конечно, когда приход у нас небольшой в агрогородке Горы, это было проблематично. На сегодня мы решили эту проблему и поставили электрокотел. Прихожане, конечно, очень довольны.

Кстати, эти края - малая родина Владимира Павловского. Поэтому депутат воспользовался случаем и окунулся в родную купель.

Срез проблем на местах - одна из задач таких отработок округов. Где-то улучшить, например, качество воды, провести ремонт дорог. Главное, что удается оперативно отреагировать, в том числе благодаря службе 115.

У нас количество заявок в 2024 году снижено более чем на тысячу. Мастера подключены к программному обеспечению. Заявка приходит на смартфон.Сейчас контроля больше. Виктор Казакевич, заместитель директора Горецкого УКПП "Коммунальник":

А еще встречи с трудовыми коллективами, в этом случае с педагогами. Обсудить проблемы района, будущее системы образования. Воспитать патриотов - одна из задач. А еще научить школьников ориентироваться в информационном пространстве. Кстати, Владимир Павловский анонсировал новый законопроект.

"Мы должны обезопасить наше подрастающее поколение от тех вызовов. Потому что ни для кого не секрет, что за умы развязана война. И уже в первом чтении в Палате представителей прошел законопроект, который затрагивает в том числе и Кодекс об образовании, который направлен непосредственно на защиту", - рассказал Владимир Павловский, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.