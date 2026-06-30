Чем выше градусы, тем строже спрос: в центре внимания профильных ведомств - пляжи и объекты питания

Летний зной испытывает на прочность белорусов. В центре внимания профильных ведомств находятся пляжи и объекты питания в зонах отдыха. В условиях аномально высоких температур требования к хранению и реализации пищевой продукции возрастает.

Здоровье граждан - то, на что делает акцент государство во все сезоны. Летний считается одним из самых опасных. А учитывая то, что накануне установился новый температурный рекорд - в 40,5 градусов - красный (максимальный) уровень опасности сохраняется по стране.

Большинство граждан отправились отдыхать на пляж. Здесь особенно строго должна соблюдаться безопасность, в том числе контролироваться качество продукции на торговых объектах и чистота воды для купания. Такой контроль регулярно проводится службами санитарного надзора.

Такие рейды для санитарных служб в сезон - не редкость. Высокие температуры беспощадны к тому, что хранится вне правил, - отсюда и такое повышенное внимание. Проверяется все: от исправности холодильников до наличия средств индивидуальной защиты. Перчатки и маска при приготовлении еды - первое, что попадает в поле зрения специалистов.

Одно дело - общепиты, но и самим терять бдительность не стоит. Скоропортящиеся продукты рекомендуется перевозить в сумках-холодильниках с хладоэлементами. А среди напитков лучше отдать предпочтение прохладной негазированной и минеральной воде - таковы рекомендации специалистов.

Столичные пляжи к этому сезону заметно обновили: открыли новые локации, чтобы мест хватило всем. Свободные метры у воды - ключевое, за чем охотятся отдыхающие. Теневые навесы, лесные зоны, шезлонги - пространства хватает каждому!

На оборудованных пляжах спасатели круглосуточно на страже безопасности. Но, к сожалению, без трагедий на воде не обходится. Эти случаи чаще регистрируются в необорудованных местах. С начала лета вода уже унесла жизни 60 человек, пятеро из них - дети. Примерно столько же удалось спасти.

Аномально жаркая погода сохранится в Беларуси еще как минимум 2 дня. Медики и специалисты других служб рекомендуют в этот период быть особенно осторожными. Обильное питье, головные уборы и светлая одежда из натуральных тканей помогут перенести жару.