От космоса до продовольствия - чем удивляла "Беларусь интеллектуальная"

Беларусь интеллектуальная! И всей страной мы в этом еще раз убедились. На три дня минский БелЭкспо стал единой научной площадкой, где на каждый квадратный метр с десяток научно-технических работ. Собрать весь этот потенциал и показать людям - инициатива главы государства. Президент также в числе первых посетителей. Спойлер: особый интерес главы государства вызвали экспонаты по искусственному интеллекту и белорусскому H-book.

Авторы - не только ученые Академии наук, а в том числе специалисты различных предприятий страны. От космоса до продовольствия: IT, робототехника, обороноспособность, экология, медицина. Впервые продемонстрировали вакцину, которая помогает бороться с раком, лазерные технологии, чипы и микросхемы полностью на отечественных комплектующих. Юлия Алферова расскажет подробности.

Инновационное настоящее

Из лаборатории Института микробиологии НАН Беларуси вышли с десяток разработок, которые представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная". Научились применять потенциал микроорганизмов в медицине, окружающей среде, сельском хозяйстве. Например, в этих двух пробирках 6 лет работы. Это добавки для кормов, аналогов в Беларуси пока не придумали.

Два разных микроорганизма, принадлежащих к разным группам микроорганизмов. Та тенденция, которая существует в мировой практике, - получение кормовых добавок комплексного действия, используя простое смешивание разных компонентов, и получая какой-то один продукт. Мы применили совершенно другой подход. Мы использовали два разных организма, которые синтезируют разные биологически активные вещества, провели их совместное культивирование. И те метаболиты, которые синтезировали указанные микроорганизмы, их совместили в одном кормовом продукте. Леонида Сапунова, завлабараторией ферментов Института микробиологии НАН Беларуси

Это собственная уникальная разработка. Получили абсолютно натуральную добавку. Корма становятся вкуснее, а доля полезных веществ выше. Разработка опробована и запатентована, ученые говорят, что не зря старались, пришлась по вкусу и крупному рогатому скоту, и бройлерам.

Для страны это и сокращение падежа скота, и экологически чистый продукт, и в целом продовольственная безопасность. Голод точно не страшен для аграрной Беларуси, тем более наука плотно вошла и в технологии выращивания, и хранения. Когда возник дефицит биоразлагаемой и вакуумной упаковок, что продлевают сроки хранения, создали собственную машину. Такие уже есть у наших фермеров, заинтересовались хозяйства России и Казахстана.

За импортозамещение ученые взялись капитально, делая все более уверенные шаги для производства отечественного продукта. Не поспоришь, глядя на выставку научно-технических достижений " Беларусь интеллектуальная".





Это прозрачный OLED, это послезавтрашний день, с технологиями которого мы работаем. Это наше производство, здесь 80 % белорусского. Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт"

Более тысячи разработок: крупногабаритная техника, макеты, мультимедийные презентации. Многие из них опережают мировые достижения. Мы преуспели в области искусственного интеллекта, микроэлектроники. Освоили чипы и микросхемы полностью на отечественных комплектующих.

Такую выставку надо периодически проводить. Самое, наверное, сложное - периодичность проведения, чтобы было, что показать. Каждый год не будешь демонстрировать одно и то же. Нужно идти дальше. То, что показано сегодня, (и вертолеты, и техника, отдельные фрагменты которой используется в наших Вооруженных силах), говорит о том, что есть разработки, которые, наверно, мирового уровня. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

По кластерному принципу достижения Беларуси объединили в крупные тематические блоки: искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника, обороноспособность, экология, медицина, продовольствие. Стенды логично продолжает и пространство молодежных инициатив. Уже в первый день выставка вызвала большой интерес.

А вот эти лазеры так широко представляют впервые. Им нет аналогов в мире, а спектр применения от медицины до космоса.

На основании такого лазера создана уникальная установка по зондированию атмосферы, которая прямо сейчас, в эти минуты, работает на горе Вечерняя на белорусской антарктической станции. И с ее помощью зондируется атмосфера и производится калибровка спутниковой аппаратуры. Максим Богданович, директор Института физики НАН Беларуси

В космических технологиях белорусы далеко не новички, на околоземной орбите работает наш космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи и образовательный наноспутник БГУ. В этом году запустят еще один.

Не похвастаться и не отчитаться, а показать людям свои достижения. С такой целью разработки собрали на одной площадке - это поручение главы государства. И Президент тоже среди посетителей. Особый интерес главы государства вызвали экспонаты по искусственному интеллекту и белорусскому H-book.





Александр Лукашенко осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства "Горизонт". Подобную технику уже поставили и на рабочий стол Президента вместо устройства известного западного бренда.

"Вы молодцы. Вы показали, что мы можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", - подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что уже и на Западе начинают понимать, что "дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать".

Александр Лукашенко, имея в виду уровень локализации выпускаемых компьютеров, сказал: "Пока спасибо. Но 70 % к концу года". В настоящее время этот уровень составляет порядка 30 %.

Президент также напомнил и о проекте по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса "Северный берег". Уникальный и открывающий для нашей страны принципиально новые возможности.

"Почему я на это клюнул: не только потому, что там $5 млрд инвестиций будет, а они пообещали мне создать этот умный город. И там мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будем готовить людей, - рассказал глава государства. - Если нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста".

Как доложили Президенту, наряду с этим в мире востребованы и белорусские наработки в области искусственного интеллекта, специалисты из разных стран учатся друг у друга.

"Можете на меня полагаться. Я буду поддерживать и помогать, если нужно", - заверил Александр Лукашенко.

Можем и в микроэлектронике, в приборо- и машиностроении. Полностью на белорусских комплектующих собрали беспилотник. Он предназначен не только для армии, может быть использован в том же сельском хозяйстве. На полпути до выпуска полностью белорусских пилотируемых летальных аппаратов.

Этот борт у нас будет летать ночью, здесь белорусская авионика, здесь доработанный белорусский двигатель. Через 4 года это будет полностью белорусское произведение искусств. Сергей Костевич, заместитель генерального директора ЗАО "Авиационные технологии и комплексы"

Это один из самых современных самолетов, который взят на вооружение в Республике Беларусь. С помощью данного симулятора курсанты авиационных специальностей Военной академии изучают конструкцию данного летательного аппарата, особенности работы в кабине, подготовку данного летательного аппарата к полетам. Сахарук Дмитрий, заместитель начальника Военной академии Беларуси

Современные материалы для протезирования. И абсолютная новинка - наш искусственный клапан сердца. Такие нужные разработки результат многолетней работы. С десяток понадобилось на поиск технологии противоопухолевого препарата, его получили с помощью генной инженерии.





Он проходит стадии доклинического испытания. Предварительные результаты этого года показали, что препарат обладает противоопухолевой активностью. Анатолий Зимченко, заведующий лабораторией биомолекулярных технологий Института микробиологии НАН Беларуси

Уже реальность вакцина, которая помогает бороться с раком. Новинку "Еленаген" впервые презентовали на выставке. К этому времени получены уникальные результаты, подобного в мире не добивался никто. Она усиливает действие химиотерапии, а прогрессирование болезни замедляет темпы.

Закончились клинические испытания на резистентном раке яичников. Получены на сегодняшний день самые лучшие результаты в мире. Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова

Наука не просто помогает идти в ногу со временем. Это одно из самых окупаемых направлений.

И все это новое, здесь нет старых разработок, даже годичных или ранних. На все наши разработки уже есть заказы. И они оплачиваемые. Подписан договор на миллион долларов, продали лазер тоже на миллион долларов. У нас есть программы, которые имеют окупаемость больше 100 долларов на рубль затрат. Ниже 5-7 или 10 долларов на рубль затрат - нет таких разработок. Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси

А запрос на белорусское был и остается высокий. Достаточно всего и для обороны, и для мирной жизни, а главное - все это нужное людям.