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От космоса до продовольствия - чем удивляла "Беларусь интеллектуальная"
Беларусь интеллектуальная! И всей страной мы в этом еще раз убедились. На три дня минский БелЭкспо стал единой научной площадкой, где на каждый квадратный метр с десяток научно-технических работ. Собрать весь этот потенциал и показать людям - инициатива главы государства. Президент также в числе первых посетителей. Спойлер: особый интерес главы государства вызвали экспонаты по искусственному интеллекту и белорусскому H-book.
Авторы - не только ученые Академии наук, а в том числе специалисты различных предприятий страны. От космоса до продовольствия: IT, робототехника, обороноспособность, экология, медицина. Впервые продемонстрировали вакцину, которая помогает бороться с раком, лазерные технологии, чипы и микросхемы полностью на отечественных комплектующих. Юлия Алферова расскажет подробности.
Инновационное настоящее
Из лаборатории Института микробиологии НАН Беларуси вышли с десяток разработок, которые представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная". Научились применять потенциал микроорганизмов в медицине, окружающей среде, сельском хозяйстве. Например, в этих двух пробирках 6 лет работы. Это добавки для кормов, аналогов в Беларуси пока не придумали.
Два разных микроорганизма, принадлежащих к разным группам микроорганизмов. Та тенденция, которая существует в мировой практике, - получение кормовых добавок комплексного действия, используя простое смешивание разных компонентов, и получая какой-то один продукт. Мы применили совершенно другой подход. Мы использовали два разных организма, которые синтезируют разные биологически активные вещества, провели их совместное культивирование. И те метаболиты, которые синтезировали указанные микроорганизмы, их совместили в одном кормовом продукте.
Это собственная уникальная разработка. Получили абсолютно натуральную добавку. Корма становятся вкуснее, а доля полезных веществ выше. Разработка опробована и запатентована, ученые говорят, что не зря старались, пришлась по вкусу и крупному рогатому скоту, и бройлерам.
Для страны это и сокращение падежа скота, и экологически чистый продукт, и в целом продовольственная безопасность. Голод точно не страшен для аграрной Беларуси, тем более наука плотно вошла и в технологии выращивания, и хранения. Когда возник дефицит биоразлагаемой и вакуумной упаковок, что продлевают сроки хранения, создали собственную машину. Такие уже есть у наших фермеров, заинтересовались хозяйства России и Казахстана.
За импортозамещение ученые взялись капитально, делая все более уверенные шаги для производства отечественного продукта. Не поспоришь, глядя на выставку научно-технических достижений " Беларусь интеллектуальная".
Это прозрачный OLED, это послезавтрашний день, с технологиями которого мы работаем. Это наше производство, здесь 80 % белорусского.
Более тысячи разработок: крупногабаритная техника, макеты, мультимедийные презентации. Многие из них опережают мировые достижения. Мы преуспели в области искусственного интеллекта, микроэлектроники. Освоили чипы и микросхемы полностью на отечественных комплектующих.
Такую выставку надо периодически проводить. Самое, наверное, сложное - периодичность проведения, чтобы было, что показать. Каждый год не будешь демонстрировать одно и то же. Нужно идти дальше. То, что показано сегодня, (и вертолеты, и техника, отдельные фрагменты которой используется в наших Вооруженных силах), говорит о том, что есть разработки, которые, наверно, мирового уровня.
По кластерному принципу достижения Беларуси объединили в крупные тематические блоки: искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника, обороноспособность, экология, медицина, продовольствие. Стенды логично продолжает и пространство молодежных инициатив. Уже в первый день выставка вызвала большой интерес.
А вот эти лазеры так широко представляют впервые. Им нет аналогов в мире, а спектр применения от медицины до космоса.
На основании такого лазера создана уникальная установка по зондированию атмосферы, которая прямо сейчас, в эти минуты, работает на горе Вечерняя на белорусской антарктической станции. И с ее помощью зондируется атмосфера и производится калибровка спутниковой аппаратуры.
В космических технологиях белорусы далеко не новички, на околоземной орбите работает наш космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи и образовательный наноспутник БГУ. В этом году запустят еще один.
Не похвастаться и не отчитаться, а показать людям свои достижения. С такой целью разработки собрали на одной площадке - это поручение главы государства. И Президент тоже среди посетителей. Особый интерес главы государства вызвали экспонаты по искусственному интеллекту и белорусскому H-book.
Александр Лукашенко осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства "Горизонт". Подобную технику уже поставили и на рабочий стол Президента вместо устройства известного западного бренда.
"Вы молодцы. Вы показали, что мы можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", - подчеркнул белорусский лидер.
Он констатировал, что уже и на Западе начинают понимать, что "дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать".
Александр Лукашенко, имея в виду уровень локализации выпускаемых компьютеров, сказал: "Пока спасибо. Но 70 % к концу года". В настоящее время этот уровень составляет порядка 30 %.
Президент также напомнил и о проекте по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса "Северный берег". Уникальный и открывающий для нашей страны принципиально новые возможности.
"Почему я на это клюнул: не только потому, что там $5 млрд инвестиций будет, а они пообещали мне создать этот умный город. И там мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будем готовить людей, - рассказал глава государства. - Если нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста".
Как доложили Президенту, наряду с этим в мире востребованы и белорусские наработки в области искусственного интеллекта, специалисты из разных стран учатся друг у друга.
"Можете на меня полагаться. Я буду поддерживать и помогать, если нужно", - заверил Александр Лукашенко.
Можем и в микроэлектронике, в приборо- и машиностроении. Полностью на белорусских комплектующих собрали беспилотник. Он предназначен не только для армии, может быть использован в том же сельском хозяйстве. На полпути до выпуска полностью белорусских пилотируемых летальных аппаратов.
Этот борт у нас будет летать ночью, здесь белорусская авионика, здесь доработанный белорусский двигатель. Через 4 года это будет полностью белорусское произведение искусств.
Это один из самых современных самолетов, который взят на вооружение в Республике Беларусь. С помощью данного симулятора курсанты авиационных специальностей Военной академии изучают конструкцию данного летательного аппарата, особенности работы в кабине, подготовку данного летательного аппарата к полетам.
Современные материалы для протезирования. И абсолютная новинка - наш искусственный клапан сердца. Такие нужные разработки результат многолетней работы. С десяток понадобилось на поиск технологии противоопухолевого препарата, его получили с помощью генной инженерии.
Он проходит стадии доклинического испытания. Предварительные результаты этого года показали, что препарат обладает противоопухолевой активностью.
Уже реальность вакцина, которая помогает бороться с раком. Новинку "Еленаген" впервые презентовали на выставке. К этому времени получены уникальные результаты, подобного в мире не добивался никто. Она усиливает действие химиотерапии, а прогрессирование болезни замедляет темпы.
Закончились клинические испытания на резистентном раке яичников. Получены на сегодняшний день самые лучшие результаты в мире.
Наука не просто помогает идти в ногу со временем. Это одно из самых окупаемых направлений.
И все это новое, здесь нет старых разработок, даже годичных или ранних. На все наши разработки уже есть заказы. И они оплачиваемые. Подписан договор на миллион долларов, продали лазер тоже на миллион долларов. У нас есть программы, которые имеют окупаемость больше 100 долларов на рубль затрат. Ниже 5-7 или 10 долларов на рубль затрат - нет таких разработок.
А запрос на белорусское был и остается высокий. Достаточно всего и для обороны, и для мирной жизни, а главное - все это нужное людям.
Фото: БелТА
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