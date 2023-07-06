Чем больше "политзаключенных", тем больше правозащитные центры смогут отложить себе на славное заграничное существование

В конце марта против Беларуси 38 государств ввели так называемый Московский механизм. Следом инициировали подготовку доклада от независимого эксперта по международному праву. Его задачей было доказать, что в Беларуси повсеместно нарушаются права граждан.

Из 70 листов доклада, значительная часть посвящена теме политзаключенных. Доклад очень показательный и на его примере рассмотрим двойные стандарты тех, кто учит демократии нас.

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Пожалуй, начнем с самого термина - "политический заключенный". Его не существует ни в одной юридической практике мира. Итак, в Беларуси по данным бежавших за границу правозащитников полторы тысячи политических. Эти цифры в своем докладе для Вены использовал французский юрист. Хотя вот сейчас, чтобы разъяснить, обратимся к тем, кто штампует цифры так называемых политических. Олег Гулак - ныне почивший глава БХК и один из тех, кто эти списки составлял.

"Политзаключенные - не правовое понятие, - говорит бывший председатель Белорусского хельсинского комитета Олег Гулак. - Понятие не закреплено ни в каких конвенциях, его нет ни в каких международных договорах. Это не официальный статус, не официальное понятие, которое базировалось бы на серьезных международных документах".

То есть понятие "политзаключенный" никак не влияет на правоприменительную практику, зато влияет на решения принятия, например, санкций. Это формальная причина. Бюрократия требует. Списки политзаключенных Беларуси составляет весьма ангажированная, заинтересованная группка людей, которая в Беларуси не живет и далека от реальной белорусской жизни. Собираются на вече БКХ, "Весна", ПЭН, БАЖ и другие устроители революции и решают. Резко - нельзя, пир нужно растягивать, иначе сегодня красная икра, а завтра сухари без масла. Игра на политических должна идти ровно, постепенно и в долгую. Списки составляют или пытаются многие, но в высокие кабинеты проходят лишь от узкой группы. Ибо была выстроена многолетняя практика.

"Списки сегодня о политзаключенных вправе создать любая структура, любая организация, - признает Олег Гулак. - Это как раз про доверие, которое либо есть, либо нет".

То есть списки от БХК и "Весны" принимаются международными организациями на доверии. Речь не совсем о доверии. Эти организации получают зарплату от европейских правительств. И вот один из отчетов одной из грантовых программ "Национального фонда демократии". Финансировали правозащитников вплоть до ручек.

Член ПЦ "Весна": У нас, в Беларуси, есть старейшие организации "Весна" и БХК - Белорусский хельсинский комитет. Поскольку они объективно имеют более насыщенные связи с международниками, они себя наделили правом решать здесь многие вопросы. Практически все. Вот, собственно, костяк тех, кто признает политзаключенными в Беларуси".