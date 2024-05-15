Чем будет покорять белорусский павильон на международной выставке Interfood Azerbaijan

Одна из тем переговоров президентов Беларуси и Азербайджана - сотрудничество двух стран на международных площадках и в интеграционных объединениях. Главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров подпишут пакет двусторонних документов.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Ильхам Алиев посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку, где ознакомятся с экспозициями Беларуси и Азербайджана и реализацией совместных проектов в сфере АПК.

К слову, у нашей страны один из самых больших стендов на форуме - представлена продукция от конфет до нефтехимии. Подробности рассказала Катерина Круталевич.

Белорусский павильон на международной выставке Interfood Azerbaijan визуально виден отовсюду, не говоря уже про флаг и национальные мелодии для тех, кто только знакомится со страной. Но практически все наши предприятия, представленные на выставке, уже имеют контракты с азербайджанской стороной, причем в направлениях, где это не всегда очевидно.

Азербайджанские партнеры у нас в Беларуси покупают сахар именно категории экстра, так как он немного отличается от категории ТС2, и у нас долгосрочные партнерские соглашения. И вот мы в рамках этой выставки будем подписывать еще одно соглашение для дальнейшего сотрудничества. К слову, сахар экстра используют для изготовления напитков, он быстрее растворяется. Анастасия Лойко, заместитель гендиректора Слуцкого сахарорафинадного комбината

Про "лучше растворяется" говорят сегодня и в нефтехимии. Да, с Азербайджаном здесь конкурировать трудно. Доказанные запасы нефти в стране составляют больше 900 млн тонн. Есть госкомпания, занимающаяся добычей. Если говорить просто, на эти деньги Азербайджан и развивается. Но из производимого в нефтехимии белорусам есть что предложить, плюс удобрения - тоже в жидком виде.

Если говорить о сельском хозяйстве и продовольствии, наши молочные и мясные продукты знают прекрасно. Только в Баку работают несколько специализированных магазинов, помимо этого белорусские производители сотрудничают напрямую с азербайджанскими сетями.

Сам Азербайджан сейчас очень активно развивает сельское хозяйство. Из всей земли, которая у них есть, половина для этого пригодна. Но выращивают не только привычное нам зерно - виноград, оливки, чай, табак, шелк. Климат дает возможность собирать несколько урожаев. И 80% этого рынка - небольшие фермерские хозяйства. Их сейчас очень активно поддерживает государство. На технику, например, выдают 40-процентную субсидию, и вот тут белорусские тракторы начинают выигрывать в позиции "цена-качество".

Марка "Беларус" держит более 50% рынка, так как наши фермеры нуждаются в практической технике, потому что запчасти легкодоступные, сервис легкодоступен, и большая часть запчастей, деталей ремонтноспособная. Вугар Мустафаев, директор по маркетингу и продажам компании Agrotextechizat (Азербайджан)

Самый большой конкурент - производители из Турции. Но "Беларусы" собираются на Гианжинском автомобильном заводе, получается все равно производство локальнее. А уже дальше надо думать, как привлекать покупателей.

Наш Президент об этом не раз говорил. А что же вы хотели? Конкуренция все равно будет расти, и нам надо в этих условиях работать, предлагать себя, совершенствовать себя. Да и в стране у нас объявлен Год качества, поэтому все в наших руках. За прошлый год по отношению к предыдущему мы достигли 170 % товарооборота, в том числе экспорта. Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане

В сегодняшней церемонии официального открытия выставки участвовала представительная белорусская делегация: не только посол, но и заместитель премьер-министра, министры сельского хозяйства, архитектуры и строительства.

Сегодня же готовились к подписанию новых контрактов. Детали не раскрывают, но по факту Баку ближе к Минску, чем можно подумать.

Результаты прошлого года - это 400 млн долларов. Я думаю, это не предел, и каждый год мы прирастаем. Если посмотреть по контрактам каждого предприятия, которые здесь представлены, в этом году уже есть продукция, которую они поставляют на рынок, и у каждого предприятия есть новинка, которую впервые привезли. Поэтому новый потенциал в копилку нашего экспорта можно еще добавить. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты