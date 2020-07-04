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Чем была наполнена уходящая неделя - расскажем в "Главном эфире"

Независимость Беларуси - гордость и достояние Синеокой. Безусловно, главный праздник нашей страны стал центральным событием уходящей недели. Чем еще были наполнены эти 7 дней, расскажет итоговая программа "Главный эфир". Как всегда, завтра в 9 вечера.

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