Чем была наполнена уходящая неделя - расскажем в "Главном эфире"

Независимость Беларуси - гордость и достояние Синеокой. Безусловно, главный праздник нашей страны стал центральным событием уходящей недели. Чем еще были наполнены эти 7 дней, расскажет итоговая программа "Главный эфир". Как всегда, завтра в 9 вечера.



