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Чем чревата рыбалка во время грозы, напоминает ОСВОД

В дождливую погоду продолжает нести службу в усиленном режиме ОСВОД. Несмотря на неблагоприятный прогноз, на водохранилищах Минской области по-прежнему много рыбаков.

Пребывание возле воды в дождь и грозу - опасное занятие. Сильный ветер может перевернуть лодку, а металлические снасти легко станут мишенью для молнии. Поэтому с посетителями водных объектов регулярно проводят профилактическую работу. Илья Цветков отправился в рейд со спасателями (видео).

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