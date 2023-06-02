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Чем чревато расширение НАТО для стран Содружества
Учения - вполне адекватная реакция на происходящее в Польше и Прибалтике. Обстановка вокруг стран СНГ накаляется. Об этом говорил Президент Беларуси на встрече с руководством спецслужб стран Содружества. Александр Лукашенко обратил внимание, что это не Беларусь и Россия раскручивали маятник эскалации в Украине еще в 2013 году. Более того, ростки противостояния Запад закладывал в Киев с самого начала века. Есть планы у Запада и по силовому захвату власти в нашей стране: создаются экстремистские формирования, обучаются диверсанты.
Все кричали: поставят на колени Россию, Беларусь. Во-первых, экономически не поставили. А во-вторых, что происходит сегодня в Европе? Мы с Президентом Путиным на последней встрече обсуждали эти вопросы. Там уже разворачивается революция: почему мы в Украину отдаем на убийство людей такие деньги, а сами начинаем жить все хуже и хуже. И эта тенденция не просто начинается, она уже скоро пика своего достигнет.
"Сегодня уже Запад и американцы хотят какой-то паузы в Украине, чтобы прекратилась там стрельба и прочее. Для чего - чтобы выборы провести. Прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Пускай садятся за стол переговоров, надо договариваться, чтобы прекратить войну, а не искать какие-то лазейки, чтобы на какой-то период затихариться, а потом снова начать. Мы это уже много раз проходили. Нас на этом не купишь", - подытожил глава государства.
О вызовах, стоящих перед Содружеством Независимых Государств, наш обозреватель Алексей Волков поговорил с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Андреем Чернобаем.
"Сегодня вдоль контура нашего Содружества очень много потенциальных и уже реальных очагов напряженности. Такой сложной ситуации не было в европейском регионе даже во время холодной войны. Весь период после Второй мировой войны он прошел более легко, чем сейчас. Это не только ситуация в Украине. Мы видим, расширяется НАТО. Уже помимо этого, даже те войска НАТО, которые находятся в Польше, находятся в странах Балтии, они усиливаются. Первое - это в прошлом году на мадридском саммите НАТО были приняты решения по усилению, по увеличению численности. Сейчас ожидается очередное расширение этих формирований на Виленском саммите, который мы ждем в июле. Сложно сказать, как расценивает НАТО сейчас, но готовится однозначно. Это не только восточноевропейский регион, в частности, это Балтика, одна из точек в этом регионе. Это арктический регион, это Азиатско-Тихоокеанский регион. Это в большей степени касается России, но отразится на всем Содружестве. Сегодня даже некоторые страны Азии смотрят достаточно спокойно на эту ситуацию, потому что не граничат со странами НАТО, как мы допустим. У них нет каких-то противоречий с Западом, США, но тем не менее надо помнить, что Соединенные Штаты захотят сменить политическую власть, сменить правительство. Они на расстояние не смотрят, вспомните Афганистан, вспомните Ирак. Как раз эти страны в том регионе и находятся. Сегодня мы видим непростую ситуацию на афгано-иранской границе. Соединенные Штаты не оставляют Иран в покое, а по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Китай, там вообще отдельная история. Очень глубокая, надо рассматривать отдельно. Там тоже не все так просто", - поделился мнением эксперт БИСИ.
Полную версию интервью смотрите в видео.
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