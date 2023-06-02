Чем чревато расширение НАТО для стран Содружества

"Сегодня вдоль контура нашего Содружества очень много потенциальных и уже реальных очагов напряженности. Такой сложной ситуации не было в европейском регионе даже во время холодной войны. Весь период после Второй мировой войны он прошел более легко, чем сейчас. Это не только ситуация в Украине. Мы видим, расширяется НАТО. Уже помимо этого, даже те войска НАТО, которые находятся в Польше, находятся в странах Балтии, они усиливаются. Первое - это в прошлом году на мадридском саммите НАТО были приняты решения по усилению, по увеличению численности. Сейчас ожидается очередное расширение этих формирований на Виленском саммите, который мы ждем в июле. Сложно сказать, как расценивает НАТО сейчас, но готовится однозначно. Это не только восточноевропейский регион, в частности, это Балтика, одна из точек в этом регионе. Это арктический регион, это Азиатско-Тихоокеанский регион. Это в большей степени касается России, но отразится на всем Содружестве. Сегодня даже некоторые страны Азии смотрят достаточно спокойно на эту ситуацию, потому что не граничат со странами НАТО, как мы допустим. У них нет каких-то противоречий с Западом, США, но тем не менее надо помнить, что Соединенные Штаты захотят сменить политическую власть, сменить правительство. Они на расстояние не смотрят, вспомните Афганистан, вспомните Ирак. Как раз эти страны в том регионе и находятся. Сегодня мы видим непростую ситуацию на афгано-иранской границе. Соединенные Штаты не оставляют Иран в покое, а по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Китай, там вообще отдельная история. Очень глубокая, надо рассматривать отдельно. Там тоже не все так просто", - поделился мнением эксперт БИСИ.