Чем дополнительно теперь рискуют работники, которые получают зарплату в конвертах?

Какие изменения предусмотрены для тех, кто экономит на взносах, выплачивая зарплаты в конвертах. И чем дополнительно теперь еще рискуют работники, которые получают зарплату в конвертах, в программе "Панорама" рассказала заместитель управляющего Фондом соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева.

Специалист отметила, что проектом закона предусмотрено для работодателя, если он выплачивает заработную плату в конвертах, что взносы будут начисляться из суммы фактически начисленной зарплаты. "Если сравнить с действующим законодательством для всех работодателей, то эту сумму мы всегда ограничиваем 5 средними заработными платами по республике. Т.е. больше мы не берем. Для выплаченной заработной платы в конвертах этого ограничения нет. Но если работодатель выплатил заработную плату в конвертах и она ниже этого порога (5 средних заработных плат по республике), то у нас срабатывает еще одно ограничение: взносы мы берем всегда не ниже, чем из размера 5 средних заработных плат по республике".

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Она пояснила, что если установили или обнаружили, что выплачивается зарплата в конверте, и зарплата ниже пятикратки, то взносы возьмут все равно как из 5 средних по республике. "Если она выше (20 тыс., 30 тыс.), то мы возьмем из факта и ограничивать ее не будем", - подчеркнула Екатерина Лихачева.

Факт Для тех, кто получает зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.