Чем довольны и на что жалуются пассажиры маршрутных такси в сельской местности

Белорусы пользуются услугами маршрутных такси: кто-то реже, кто-то чаще. Такой транспорт обычно ассоциируется с удобством и скоростью. Авторы проекта "На контроле Президента" рассказали, что думают пассажиры и Комитет госконтроля о качестве пассажирских перевозок.

К выдаче билетов пассажиры претензий не предъявляют, а автомобили хотели бы поновее. "В общем, все устраивает, вовремя приходит, по расписанию, удобно очень", - говорит женщина.

"Сиденье бы улучшила, а то спадаю", - признается другая.

Нареканий у пассажиров практически нет, но это в столице. Нехватку маршрутов больше ощущают жители глубинки.

Белорусы жалуются на отсутствие маршрутов, которые хотели бы видеть, несовершенство расписания, отсутствие каких-то остановочных пунктов, отмечает начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Беларуси Витебской области Светлана Панкратова.

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Для повышения качества пассажирских перевозок Комитет госконтроля направил свои предложения в правительство. Речь не только про усиление контроля. Главное - качество сервиса. Это и актуальные схемы пассажиропотока, и новый подход по реализации билетов, и оптимизация численности перевозчиков в сельской местности.

Мы внесли предложения по установлению минимального порога заработной платы водителя. То есть, заявляясь на конкурс, перевозчик тем самым будет подтверждать определенную добросовестность и выплату белой заработной платы, а не зарплаты в конверте. Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси