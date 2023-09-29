Чем гордится сегодня Могилевщина и какие вопросы на карандаше у губернатора области

Сколько километров дорог нужно обновить в Могилевской области и как превратить старые фермы в современные комплексы? "Вопрос номер один" - для губернатора Анатолия Исаченко.

Сильные производства и лучшие хозяйства. А также гиганты промышленности, где с конвейеров сходят наши лифты, шины, цемент и химические волокна. Чем гордится сегодня Могилевская область и какие инвестпроекты по программе "Один район" на карандаше у губернатора. Смотрите интервью с председателем Могилевского облисполкома в субботу в 19:00 на "Беларусь 1".