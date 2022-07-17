Чем грозит поездка на арендном авто под чужими данными

В Минске участились случаи незаконных поездок на каршеринговых авто, когда люди садятся за руль под подставными аккаунтами. А это по закону попадает под статью "Угон". За 4 месяца в столице таких фактов без малого 50. А с начала года почти сотня. Уголовные дела возбуждены в отношении десяти человек.

Почему не стоит садиться в арендное авто под чужими данными, кому придется возмещать ущерб в случае аварии? В теме разбиралась Виктория Радевич.

Услуга каршеринга сейчас пользуется большим спросом, особенно среди молодежи. Но все проблемы в большинстве случаев начинаются из-за банального непонимания или незнания правил и условий сервиса. Представим ситуацию: свой телефон разрядился, нужно срочно куда-то доехать, поблизости каршеринговая машина. Для поездки просишь у друга его аккаунт. Но мало кто задумывается, что садясь за руль при таких обстоятельствах, они автоматически попадают под уголовную статью.

Почти полсотни преступных эпизодов всего за 4 месяца. Это лишь один, но самый громкий из последних – пример угона арендных авто. Фигурант – 29-летний житель Минска. По данным следствия (а расследование уголовного дела в отношении обвиняемого уже завершили), обвиняемый, не имея водительских прав, с сентября по декабрь прошлого года совершал незаконные поездки на каршеринге под аккаунтом своего друга, который ничего не подозревал. Об этом станет известно после того, как молодого человека остановили инспекторы ГАИ для проверки документов. Предполагаемый угонщик тогда только вышел на свободу после отбывания наказания по наркостатье – в тюрьме он провел 10 лет.





29-летний минчанин был у своего друга. Другу нужно было совершить поездку на каршеринге, при этом у него разрядился телефон. В связи с этим в приложении был создан аккаунт. Они совершили поездку. После этого обвиняемый использовал его аккаунт в дальнейшим. При этом он привязал свою банковскую карту, чужие реквизиты не использовал. Так он совершил 48 поездок. Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Поездка под статью

Кроме того, рассказали в СК, среди собранных фактов угонов арендных авто есть примеры, когда для поездки нарушители купили аккаунт или персональные данные для мобильного приложения каршеринга – в даркнете. В обоих случаях в независимости от того, чьими данными воспользовались, будь то поставленный в известность знакомый или родственник, или совершенно сторонний человек, поездка будет считаться незаконной. Каршеринговая компания, т.е. владелец автомобиля, передает право управления исключительно тому человеку, кто зарегистрирован. И в правилах сервиса четко прописано: передавать машину третьим лицам запрещено. Это считается неправомерным завладением транспортным средством и по закону квалифицируется как угон.





За этим идет намного больше сложностей, чем мы понимаем. Допустим, у каршеринговых компаний нет доступа к базам данных ГАИ. Они не могут проверить бесправников, действуют права или нет. По нашим правилам, ограничить право управления можно и за долги, и за алименты. Получается так, что садятся за руль, прав нет. И это задача каршеринговых компаний придумать механизмы, чтобы таких случаев не было. Евгений Грачев,юрист

Число угонов с каждым днем стремительно растет - с начала года приближается к сотне. Пока, отмечают правоохранители, особого повода беспокоиться нет. Большинство поездок, как правило, заканчиваются без происшествий.





В текущем году на территории Фрунзенского района зарегистрировано 63 преступления по статье 214 УК. Основная масса их связанна именно с угоном каршеринговых ТС. Все данные преступления раскрыты. Угоны совершают несовершеннолетние и лица, лишенные прав. Александр Гильдюк, замначальника Фрунзенского РУВД г. Минска

Нарушения лучше вовремя предупредить, чем ждать, пока они закончатся тяжелыми последствиями. Но и сейчас без ДТП тоже не обходится.





В случае если человек передал управление другому лицу, и случилось ДТП с пострадавшими, то вред возмещает арендатор. В момент нахождения авто у него в аренде кто бы ни сидел за рулем – он является временным владельцем авто. В соответствии с законодательством, он будет нести ответственность. Такие кейсы имеют место быть. В настоящий момент идут судебные разбирательства. Есть уже вступившие в силу судебные приговоры, при которых люди получали реальные суммы. Максим Прокопчук, замначальника службы безопасности сервиса краткосрочной аренды автомобилей