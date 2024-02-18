Чем грозит слив базы данных экстремистского объединения "Честные люди", смотрите в "Главном эфире"

Снова неразбериха в рядах беглых. В Сеть слили базу данных экстремистского объединения "Честные люди". И теперь любой мошенник может воспользоваться личными данными. Чем это грозит вчерашним протестунам? Смотрите сегодня в "Главном эфире" 18 февраля.