Чем известна крупнейшая "фабрика мысли" Беларуси - БИСИ

12 февраля 2019 года Белорусский институт стратегических исследований учрежден Президентом Республики Беларусь. За 5 лет своей деятельности успели аналитики немало: подготовлено 736 аналитических документов, издано свыше 25 книг и брошюр, проведено 195 семинаров и круглых столов. Но и это лишь начало.

Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров уверен, что за 5 лет БИСИ состоялся. "На сегодняшний день мы чувствуем себя как в гильдии европейских "фабрик мысли", так и внутри нашей системы научных и государственных организаций. Мы приняты министерствами, нас знают", - отметил он.

БИСИ - это крупнейшая "фабрика мысли" нашей страны, анализ политических, экономических, социальных процессов в Беларуси и мире и не только. Такие проекты, как "Пульс общества", "Социальное государство в действии", "Будущее деревни" и многие другие - основа большой и кропотливой работы.

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Особая тема исследований - поворот Беларуси на Восток. Это и "Большая игра в Азии 2.0" и "Беларусь и Китай: общая траектория развития". Или, например, работа института в регионах. В Витебске - это лаборатория социальных исследований в Витебском государственном университете им. М. Машерова.

Для "фабрики мысли" важно держать руку не только на пульсе общества, но и уметь работать на международном векторе. На этом треке БИСИ чувствует себя комфортно: взаимодействие с экспертами и полусотней аналитических структур из примерно 30 стран. Подписано 19 меморандумов.

Нас воспринимают как организацию с серьезным методологическим подходом. Мы пытаемся в рамках нашей научной деятельности осмыслить аналитику как системное явление. Поэтому у нас публикации, поэтому у нас защищаются диссертации нашими сотрудниками. И мы несем имидж такого серьезного, можно сказать, академического подхода к аналитике. Олег Макаров, директор БИСИ

Институт дружит по глобусу: это поездки и в Россию, Китай, Узбекистан, Азербайджан, но и к себе зовем. 25 октября состоялась конференция "Стратегически анализ и прогнозирование" - это десятки экспертов со всего мира.