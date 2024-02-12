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Чем известна крупнейшая "фабрика мысли" Беларуси - БИСИ
12 февраля 2019 года Белорусский институт стратегических исследований учрежден Президентом Республики Беларусь. За 5 лет своей деятельности успели аналитики немало: подготовлено 736 аналитических документов, издано свыше 25 книг и брошюр, проведено 195 семинаров и круглых столов. Но и это лишь начало.
Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров уверен, что за 5 лет БИСИ состоялся. "На сегодняшний день мы чувствуем себя как в гильдии европейских "фабрик мысли", так и внутри нашей системы научных и государственных организаций. Мы приняты министерствами, нас знают", - отметил он.
БИСИ - это крупнейшая "фабрика мысли" нашей страны, анализ политических, экономических, социальных процессов в Беларуси и мире и не только. Такие проекты, как "Пульс общества", "Социальное государство в действии", "Будущее деревни" и многие другие - основа большой и кропотливой работы.
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Особая тема исследований - поворот Беларуси на Восток. Это и "Большая игра в Азии 2.0" и "Беларусь и Китай: общая траектория развития". Или, например, работа института в регионах. В Витебске - это лаборатория социальных исследований в Витебском государственном университете им. М. Машерова.
Для "фабрики мысли" важно держать руку не только на пульсе общества, но и уметь работать на международном векторе. На этом треке БИСИ чувствует себя комфортно: взаимодействие с экспертами и полусотней аналитических структур из примерно 30 стран. Подписано 19 меморандумов.
Нас воспринимают как организацию с серьезным методологическим подходом. Мы пытаемся в рамках нашей научной деятельности осмыслить аналитику как системное явление. Поэтому у нас публикации, поэтому у нас защищаются диссертации нашими сотрудниками. И мы несем имидж такого серьезного, можно сказать, академического подхода к аналитике.
Институт дружит по глобусу: это поездки и в Россию, Китай, Узбекистан, Азербайджан, но и к себе зовем. 25 октября состоялась конференция "Стратегически анализ и прогнозирование" - это десятки экспертов со всего мира.
Да, работа аналитика - это про текст, идеи и смыслы. Она наполняет куб белорусской политической мысли новыми гранями: Концепция национальной безопасности, обновление Конституции Беларуси, Всебелорусское народной собрание. Везде есть частичка работы людей, стоящих за аббревиатурой БИСИ. Судя по насыщенным первым пяти годам жизни института, он только набирает обороты.
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