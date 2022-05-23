Чем Хакасия удивляет туристов?

Есть чему поучиться друг у друга Беларуси и Хакасии (это юг Сибири). И расстояние не преграда для крепких партнерских отношений. К примеру, только за минувший год взаимный товарооборот увеличился в 3 раза. Одно из перспективных направлений - туризм. И Беларуси, и Хакасии есть чем удивить гостей. Тем более что никаких препятствий, в том числе для ознакомления с культурными достопримечательностями, нет. Репортаж Марины Романовской.

Туризм - перспективное направление для сотрудничества

Участок "Оглахты" заповедника "Хакасский". Здесь идеально сохранились природные и исторические ландшафты. Чтобы увидеть древние петроглифы, туристам предстоит подняться по лестнице из 965 ступеней. С верхней смотровой площадки открывается вид на степи и Енисей.





Это территория заповедника, самый строгий режим охраны у нас. Здесь мы охраняем не только историко-культурное наследие Хакасии, но и всей России. Здесь у нас сохранены памятники федерального значения, наскальные изображения. Территория, несмотря на то что небольшая, очень-очень богатая. Елена Платыч, специалист по развитию туризма заповедника "Хакасский"

Живописные ландшафты Хакасии

Музеи под открытым небом принимают гостей независимо от времени года. Салбыкский курган - самый крупный в Сибири. Гигантские плиты были установлены, чтобы держать насыпную пирамиду и охранять покой скифского правителя. Это место хранит много тайн, которые притягивают путешественников.

Степи и горы, водная гладь Абакана и Енисея - это место силы местных жителей. Здесь чтят традиции предков, трепетно относятся к культуре и природному наследию своей земли.





Традиции предков

Эти яркие ленты не для красоты. Здесь принято проводить обряд благопожеления духам. И только после этого можно отправляться в путь.

Нам очень повезло, что у нас многоконфессиональная, многонациональная республика. Живем мы очень дружно. Разные народы обогащались культурно, традициями, умениями обменивались. И сегодня мы входим в десятку самых доброжелательных регионов. Туризм, гостеприимство, все у нас развито. Немного сейчас инфраструктура улучшится, приняты программы. Михаил Побызаков, министр национальной и территориальной политики Республики Хакасия

Памятник природы - Уйтаг. Здесь сохранились останки древней растительности - окаменелые листья, стебли, ветки. Если внимательно присмотреться, можно увидеть следы, возраст которых впечатляет.

Оголяется история. Здесь вы можете увидеть остатки отпечатков лепидодендронов. Из-за расхождения плит горная гряда встала и раскрылась как книга. Сейчас мы можем видеть эту древнейшую историю. Анастасия Фалиц, готлиб, экскурсовод

Хакасия славится гостеприимством

Хакасия, как и Беларусь, славится гостеприимством. Здесь обязательно накормят национальными блюдами и даже научат их готовить. У нас встречают хлебом-солью, а в Хакасии айраном и талганом.





Проводим огромную работу по формированию новых продуктов, продвижению. На данный турсезон очень оптимистические прогнозы. Май, июнь, июль, август, сентябрь - все это время у нас сохраняется теплая погода. Ольга Кузьмина, руководитель Департамента развития туризма Министерства экономического развития Республики Хакасия

Туристов знакомят и с промышленным потенциалом республики. В Хакасии на реке Енисей расположена самая мощная ГЭС России - Саяно-Шушенская. Всю красоту у туристов есть возможность увидеть со смотровых площадок.

Гидроэлектростанция входит в десятку мощнейших в мире. Ее высота 242 метра, если сравнить с обывательскими вещами - 80-этажный небоскреб. Длина по гребню между горами чуть больше километра. Мощности хватает, чтобы покрывать примерно 10 % потребления Сибири. Олег Клименков, машинист гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС