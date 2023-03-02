Чем хорош белорусский бронированный гигант "Защитник"

Название бронированному гиганту придумали под стать - "Защитник". Его основанная задача - защитить тех, кто находится внутри. Для этого в миностойком и засадозащищенном автомобиле кроме брони есть V-образное днище кузова, чтобы рассеивать энергию взрыва. Привод 6 на 6. Кабина капотной компоновки, так как подрыв взрывчатки под передним колесом бескапотника может быть очень опасен.

Автомобиль для перевозки личного состава спецподразделений на 140-м ремонтном заводе решили создать в 2018 году. Уже тогда практика боевых действий, которые все чаще сегодня разворачиваются в городе, говорила о том, что бойцам нужен защищенный автомобиль. Как раньше, на грузовикахдо нужной локации доехать все сложнее. С помощью беспилотников противник заранее может увидеть, кто и откуда едет. Еще несколько мгновений, и любая мобильная цель будет уничтожена. Что касается этого броневика, то с ним придется повозиться в бою.

Смотрите проект АТН "Дело Жизни: Военпром" ЗДЕСЬ

Машину сделали с высокой степенью защиты для экипажа. Это дополнительное бронирование, внутреннее бронирование, противоминная защита, говорит главный конструктор ОАО "140-й ремонтный завод" Александр Ланкевич. "За основу был взят анализ производимых машин, анализ эксплуатации и проведенных различных боевых действий в разных странах, как машины себя показывали, какого уровня защищенности они были на тот момент, и на основе этого проводилась разработка", - пояснил он.





По словам главного конструктора, представители военных структур тоже участвовали в проектировке. Их замечания, предложения старались максимально реализовать в короткие сроки, машина после разработки, изготовления во время заводских испытаний подверглась опытной эксплуатации в разных подразделениях. Те пожелания, которые можно было реализовать на ней, были реализованы. Машина вкруговую позволяет обеспечивать защиту экипажа от бронебойно-зажигательных пуль, калибр 7,62×54мм снайперской винтовки.

"Защитник" больше ориентирован на спецназ, как военный, так и МВД, КГБ. Помимо транспортировки личного состава при сопровождении колонн, патрулировании районов и дорог, он идеально подходит для обеспечения контртеррористических операций.

Под капотом армейского грузовика скрывается 400 лошадиных сил, производимых турбодизелем. С ним состыкована 9-ступенчатая коробка передач. Автомобиль рассчитан на перевозку 14 полностью экипированных бойцов, 12 из которых располагаются сзади. Броня "Защитника" должна выдержать обстрел из автоматов АК74, АКМ и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 10 метров, а остеклению не страшны пули из винтовки СВД.

Защитник - машина высокой проходимости. Но если представители спецподразделений захотят на нем ездить по дорогам общего пользования, да еще и с ветерком, то все можно будет устроить, говорят на заводе. Хотя переделывать этот опытный образец уже никто не станет.

Первый выход в свет "Защитник" сделал на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.