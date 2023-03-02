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Чем хорош белорусский бронированный гигант "Защитник"
Название бронированному гиганту придумали под стать - "Защитник". Его основанная задача - защитить тех, кто находится внутри. Для этого в миностойком и засадозащищенном автомобиле кроме брони есть V-образное днище кузова, чтобы рассеивать энергию взрыва. Привод 6 на 6. Кабина капотной компоновки, так как подрыв взрывчатки под передним колесом бескапотника может быть очень опасен.
Автомобиль для перевозки личного состава спецподразделений на 140-м ремонтном заводе решили создать в 2018 году. Уже тогда практика боевых действий, которые все чаще сегодня разворачиваются в городе, говорила о том, что бойцам нужен защищенный автомобиль. Как раньше, на грузовикахдо нужной локации доехать все сложнее. С помощью беспилотников противник заранее может увидеть, кто и откуда едет. Еще несколько мгновений, и любая мобильная цель будет уничтожена. Что касается этого броневика, то с ним придется повозиться в бою.
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Машину сделали с высокой степенью защиты для экипажа. Это дополнительное бронирование, внутреннее бронирование, противоминная защита, говорит главный конструктор ОАО "140-й ремонтный завод" Александр Ланкевич. "За основу был взят анализ производимых машин, анализ эксплуатации и проведенных различных боевых действий в разных странах, как машины себя показывали, какого уровня защищенности они были на тот момент, и на основе этого проводилась разработка", - пояснил он.
По словам главного конструктора, представители военных структур тоже участвовали в проектировке. Их замечания, предложения старались максимально реализовать в короткие сроки, машина после разработки, изготовления во время заводских испытаний подверглась опытной эксплуатации в разных подразделениях. Те пожелания, которые можно было реализовать на ней, были реализованы. Машина вкруговую позволяет обеспечивать защиту экипажа от бронебойно-зажигательных пуль, калибр 7,62×54мм снайперской винтовки.
"Защитник" больше ориентирован на спецназ, как военный, так и МВД, КГБ. Помимо транспортировки личного состава при сопровождении колонн, патрулировании районов и дорог, он идеально подходит для обеспечения контртеррористических операций.
Под капотом армейского грузовика скрывается 400 лошадиных сил, производимых турбодизелем. С ним состыкована 9-ступенчатая коробка передач. Автомобиль рассчитан на перевозку 14 полностью экипированных бойцов, 12 из которых располагаются сзади. Броня "Защитника" должна выдержать обстрел из автоматов АК74, АКМ и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 10 метров, а остеклению не страшны пули из винтовки СВД.
Защитник - машина высокой проходимости. Но если представители спецподразделений захотят на нем ездить по дорогам общего пользования, да еще и с ветерком, то все можно будет устроить, говорят на заводе. Хотя переделывать этот опытный образец уже никто не станет.
Первый выход в свет "Защитник" сделал на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.
Все эти пожелания, как и повышенная скорость, будут учтены на будущих образцах. Пока "Защитник" представлен в единственном опытном экземпляре. Машины такого класса зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах и довольно популярны на рынке военной техники.
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